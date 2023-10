SpaceX Launch Matches Record para sa Space Coast noong 2023

By

Isang paglulunsad ng SpaceX mula sa Cape Canaveral Space Force Station noong Martes ng gabi ang nagtabla sa rekord para sa pinakamaraming paglulunsad sa isang taon sa Space Coast. Ang paglulunsad, na nagdala ng 22 Starlink internet satellite, ay ang ika-57 na paglulunsad ng taon, na tumutugma sa kabuuang nakita noong 2022.

Karamihan sa mga paglulunsad ng SpaceX ngayong taon ay para sa Starlink constellation nito, kung saan ito ang ika-31 Starlink mission mula sa Space Coast. Gayunpaman, pinalipad din ng SpaceX ang lahat ng tatlong crewed mission na nakabase sa US noong 2023, kabilang ang Crew-6, Axiom 2, at Crew-7, lahat mula sa Kennedy Space Center.

Ang bilis ng paglulunsad ay tumataas, na may walong oras at 42 minutong agwat lamang sa pagitan ng huling paglulunsad, na naganap noong Biyernes ng umaga, at ang paglulunsad ng Starlink noong Biyernes ng gabi. Ito ang pinakamaikling oras sa pagitan ng mga paglulunsad mula noong apat na Gemini program mission noong 1966.

Nagtakda ang SpaceX ng ilang mga turnaround record para sa mga paglulunsad mula sa Space Launch Complex 40, kabilang ang pagpapadala ng dalawang paglulunsad sa loob ng apat na araw. Ang kumpanya ay may mas maraming Starlink flight na binalak, pati na rin ang isang resupply mission at ang potensyal na unang matagumpay na paglulunsad ng mga misyon ng NASA's Commercial Lunar Payload Services noong Nobyembre.

Ang Eastern Range, na kinabibilangan ng Cape Canaveral, ay maaaring makakita ng higit sa 70 paglulunsad sa pagtatapos ng taon kung magpapatuloy ang kasalukuyang bilis. Ang iba pang mga kumpanya, tulad ng Relativity Space at United Launch Alliance, ay nakaplano rin sa mga paglulunsad, kung saan ang ULA ay naglalayon para sa una nitong paglipad sa Vulcan Centaur bago matapos ang taon.

Sa pangkalahatan, ang Space Coast ay inaasahang makakakita ng mas maraming paglulunsad sa mga darating na taon habang mas maraming kumpanya ang nagdadala ng kanilang mga rocket sa mga launch pad. Ang bilis ng SpaceX ay malamang na hindi bumagal, habang ang ULA ay nagpaplano na taasan ang mga flight ng Vulcan Centaur sa hindi bababa sa dalawang beses sa isang buwan.

