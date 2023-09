Nakamit ng SpaceX ang Rekord na Ika-50 Paglulunsad ng Taon

Naabot ng SpaceX ang isang bagong milestone sa pamamagitan ng matagumpay na pagkumpleto ng ika-50 na paglulunsad nito ng taon, na nagbibigay-liwanag sa Space Coast sa maapoy na pag-akyat ng Falcon 9 rocket. Ang misyon na ito ay minarkahan din ang ika-17 na paglipad ng booster, na nagtatakda ng bagong rekord para sa kumpanya. Inilunsad ang Falcon 9 rocket mula sa Space Launch Complex 40 ng Cape Canaveral Space Force Station, na may dalang 22 na Starlink satellite ng SpaceX.

Ang booster na ginamit para sa misyong ito ay may kahanga-hangang kasaysayan ng paglipad, na dating inilunsad sa iba't ibang mga misyon kabilang ang GPS III-3, Turksat 5A, at ilang mga misyon ng Starlink. Matagumpay itong nakarating sa droneship na A Short Fall of Gravitas sa Karagatang Atlantiko. Ang SpaceX ang naging puwersang nagtutulak sa likod ng karamihan sa mga paglulunsad mula sa Space Coast ngayong taon, kung saan ang United Launch Alliance at Relativity Space ay ilan lamang sa mga natitirang paglulunsad.

Bilang karagdagan sa 37 na paglulunsad mula sa Cape Canaveral, natapos din ng SpaceX ang 10 paglulunsad mula sa Kennedy Space Center, kabilang ang lahat ng tatlong paglipad ng tao mula sa US ngayong taon. Ang kumpanya ay may mga plano para sa ilang higit pang mga misyon ng Falcon 9 at hindi bababa sa isang paglulunsad ng Falcon Heavy sa susunod na buwan. Kung mapupunta ang lahat ayon sa naka-iskedyul, ang Space Coast ay nasa track upang malampasan ang dati nitong record na 57 paglulunsad sa isang taon, na itinakda noong 2022.

Mula noong unang matagumpay na paglulunsad ng SpaceX noong 2008, ang kumpanya ay naging pinakaprolific launch provider sa industriya. Dinadala ng pinakabagong matagumpay na paglulunsad na ito ang kabuuang bilang ng matagumpay na paglulunsad ng SpaceX sa 265 sa kabuuan ng Falcon 1, Falcon 9, at Falcon Heavy rockets nito. Kapansin-pansin, nakamit din ng kumpanya ang 227 matagumpay na landing at 199 muling paggamit ng mga rocket boosters. Sa paghahambing, ang United Launch Alliance ay nagsagawa ng 157 na paglulunsad mula noong nabuo ito noong 2006.

Habang ang SpaceX ay nangunguna sa dalas ng paglulunsad, ang Rocket Lab ang susunod na pinaka-abalang provider ng paglulunsad, bagama't may mas maliliit na rocket. Sa kabila ng pagharap sa isang pag-urong sa isang pagtatangka sa paglulunsad mas maaga sa linggong ito na nagreresulta sa pagkawala ng kargamento, ang Rocket Lab ay nasa track upang makumpleto ang 15 na paglulunsad ngayong taon. Kasalukuyang sinisiyasat ng kumpanya ang sanhi ng isyu at nakikipagtulungan sa Federal Aviation Administration.

Sa pangkalahatan, ang kamakailang paglulunsad ng SpaceX ay isang testamento sa patuloy na tagumpay at pangako ng kumpanya sa pagsulong ng paggalugad sa kalawakan. Sa higit pang mga paglulunsad na naka-iskedyul para sa natitirang bahagi ng taon, ang SpaceX ay patuloy na nagtutulak ng mga hangganan at muling tukuyin kung ano ang posible sa larangan ng teknolohiya sa espasyo.

