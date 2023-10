Nagsasagawa ang SpaceX ng Starship Engine Test para sa Deorbit Burn

Ang SpaceX ay patuloy na sumusulong kasama ang Starship spacecraft nito habang pinapagana nito ang isa sa mga Raptor engine sa Ship 26 Starship prototype nito. Ang pagsubok, na kilala bilang isang solong engine static fire, ay isinagawa upang ipakita ang isang flight-like startup para sa isang Starship deorbit burn. Ang video ng paso ay ibinahagi ng SpaceX sa X (dating kilala bilang Twitter).

Ang Starship ay ang ambisyosong sistema ng transportasyon ng malalim na espasyo ng SpaceX, na binubuo ng Super Heavy na first-stage booster at ang upper-stage spacecraft na kilala bilang Starship. Pinapatakbo ng SpaceX's Raptor engine, na may 33 engine para sa Super Heavy at anim para sa Starship, ang parehong mga elemento ay idinisenyo upang maging ganap na magagamit muli. Ang proseso ng muling paggamit ay nagsasangkot ng mga deorbit burn at iba pang pagpapaputok ng makina upang ligtas na maibalik ang mga sasakyang Starship sa Earth pagkatapos ng pag-alis.

Kahit na ang Starship ay hindi pa nagsasagawa ng anumang ligtas na landing pagkatapos ng mga misyon sa kalawakan, ito ay nasa pag-unlad pa rin. Ang sasakyan ay nagkaroon lamang ng isang ganap na stacked liftoff sa ilalim ng belt nito, na isang pagsubok na paglipad noong Abril ng taong ito. Ang flight na ito ay natapos sa isang kinokontrol na pagpapasabog dahil sa ilang mga problemang naranasan sa ilang sandali pagkatapos ng paglunsad.

Naghahanda na ngayon ang SpaceX para sa pangalawang beses na paglipad ng pagsubok ng Starship, na magsasangkot ng isang Super Heavy na tinatawag na Booster 9 at ang Ship 25 sa itaas na yugto. Ang parehong mga sasakyan ay sumailalim sa static fire test at teknikal na handang lumipad. Gayunpaman, bago mangyari ang paglulunsad, ang SpaceX ay dapat kumuha ng lisensya sa paglulunsad mula sa US Federal Aviation Administration upang malampasan ang mga hadlang sa regulasyon.

Sa pangkalahatan, ang kamakailang pagsubok sa makina ng SpaceX para sa Starship prototype ay nagpapahiwatig ng makabuluhang pag-unlad sa pagbuo ng susunod na henerasyong spacecraft. Sa pagtutok nito sa muling paggamit, ang Starship ay may malaking potensyal para sa pagbabago ng paglalakbay sa malalim na espasyo.

Kahulugan:

– Deorbit burn: Isang maniobra na ginagamit upang pabagalin at baguhin ang trajectory ng isang spacecraft upang muling makapasok sa kapaligiran ng Earth.

– Raptor engine: Isang liquid rocket engine na binuo ng SpaceX, na kilala sa mataas na performance nito at kakayahang gumana sa kalawakan at sa iba pang celestial body.

Pinagmumulan:

