Inilunsad ng SpaceX ang Ika-67 Rocket ng Taon, Nagtakda ng Bagong Rekord ng Muling Paggamit

Patuloy na sinira ng SpaceX ang mga rekord habang inilunsad nito ang ika-67 na rocket ng taon noong Martes ng gabi. Ang paglulunsad ay makabuluhan sa dalawang kadahilanan: minarkahan nito ang ika-17 muling paggamit ng isang Falcon 9 na unang yugto at ipinakita ang kakayahan ng SpaceX na itulak ang mga limitasyon ng muling paggamit ng booster. Ang booster na ito, na may serial number na 1058, ay dati nang lumipad sa 11 Starlink mission at ilang iba pang misyon.

Ang mga inhinyero ng SpaceX ay nagsagawa ng mga pagtatasa ng booster wear and tear, at naniniwala sila na ang mga rocket ay makakamit ng hindi bababa sa 20 flight. Sa kabila ng mataas na bilang ng muling paggamit, ang SpaceX ay nagpapanatili ng 100 porsiyentong rate ng tagumpay sa huling 9 na paglulunsad ng Falcon 228 rocket. Ginagawa pa rin ang ilang pangunahing inspeksyon at pagpapalit ng bahagi, at gumagamit ang kumpanya ng mga booster na may higit na karanasan para sa sarili nitong mga Starlink satellite.

Ang isang kawili-wiling aspeto ng paglulunsad ay ang minimalist na diskarte sa broadcast ng SpaceX. Para sa mga paglulunsad ng Starlink, nagbibigay lang ang kumpanya ng video feed na may kaunting audio mula sa launch control center, simula limang minuto bago ang liftoff. Ang diskarte na ito ay naaayon sa layunin ng SpaceX na gawing routine ang paglulunsad at alisin ang "magic" mula sa liftoff. Si Elon Musk, ang tagapagtatag ng SpaceX, ay hindi kailanman naging tagahanga ng paglulunsad ng mga webcast ngunit nauunawaan ang halaga ng pagpapakita ng trabaho ng kumpanya para sa mga panlabas na customer.

Gayunpaman, ang isang kaduda-dudang desisyon ay ang pagpili ni Musk na i-stream ang mga webcast ng eksklusibo sa X, ang social network na nakuha niya, sa halip na sa YouTube. Nagresulta ito sa mas mababang kalidad na resolution ng video at iba pang mga isyu na nakakaapekto sa karanasan sa panonood para sa mga online na manonood. Bilang resulta, ang mga alternatibong stream ng paglulunsad ng iba pang mga platform ay lumilitaw na may mas malaking madla para sa paglulunsad ng Starlink.

Sa kabila nito, ang SpaceX ay patuloy na nangunguna sa mga paglulunsad ng rocket, nagtatakda ng mga bagong rekord at nagtutulak sa mga hangganan ng muling paggamit ng booster.

