Pagtatapon ng Satellite: Isang Lumalagong Pag-aalala sa Kapaligiran sa Kalawakan

Ang mga satellite na umabot na sa katapusan ng kanilang operational life ay nagdudulot ng dilemma para sa mga ahensya ng kalawakan. Ang kasalukuyang mga paraan ng pagtatapon ng mga spacecraft na ito ay iniiwan ang mga ito sa orbit, pinalalakas ang mga ito sa mga orbit ng sementeryo palayo sa mga operational satellite, o idinidirekta ang mga ito pabalik sa Earth para sa muling pagpasok sa atmospera. Gayunpaman, ipinakita ng isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik mula sa Purdue University at NOAA na ang muling pagpasok sa atmospera ay walang mga kahihinatnan.

Ayon sa kaugalian, ang muling pagpasok sa atmospera ay itinuturing na isang maaasahang paraan para sa pagtatapon ng mga satellite sa mababang Earth orbit (LEO). Dahil lalong nagiging siksikan ang LEO sa mga satellite sa mga nakalipas na taon, ang paraan ng pagtatapon na ito ay naging mas popular. Gayunpaman, ang pag-aaral na inilathala sa Proceedings of the National Academy of Sciences ay nagpapakita na ang atmospheric reentry ay nagiging sanhi ng itaas na rehiyon ng atmospera ng Earth na maging kontaminado ng mga singaw na labi ng spacecraft.

Napansin ng pangkat ng pananaliksik ang pagbabago sa komposisyon ng mga ulap ng ion na naiwan ng mga meteorite na pumapasok sa atmospera. Natuklasan nila na ang pagbabago ng kemikal na fingerprint ng mga particle na ito ay posibleng dahil sa pagtaas ng bilang ng mga spacecraft na muling pumapasok sa atmospera. Upang kumpirmahin ang kanilang mga natuklasan, ang mga mananaliksik ay nakakabit ng mga instrumento sa mga eroplano at nagsagawa ng mga direktang sukat ng atmospera na humigit-kumulang 12 milya sa itaas ng Alaska at ng kontinental na US.

Ang mga resulta ng pag-aaral ay nagpakita ng isang makabuluhang konsentrasyon ng mga metal sa atmospera, kabilang ang lithium, aluminyo, tanso, lead, magnesium, at sodium, na malapit na sinusubaybayan ng satellite reentry. Bilang karagdagan, napagmasdan din ng mga mananaliksik na 10% ng mga particle ng aerosol na responsable sa pagprotekta sa ozone layer ay naglalaman ng aluminyo.

Habang ang buong epekto ng mga natuklasang ito sa kapaligiran at pagbabago ng klima ay hindi pa rin malinaw, naniniwala ang mga mananaliksik na binibigyang-diin nito ang makabuluhang epekto ng paglipad sa kalawakan ng tao sa planeta. Ang pag-unawa sa mga kahihinatnan ng tumaas na mga konsentrasyon ng metal sa atmospera ay napakahalaga upang masuri ang mga potensyal na panganib sa parehong ozone layer at buhay sa ibabaw ng Earth. Kakailanganin ang mga karagdagang pag-aaral upang lubos na maunawaan ang mga implikasyon ng mga pamamaraan ng pagtatapon ng satellite sa kapaligiran at matukoy kung ang mga alternatibong estratehiya ay dapat galugarin upang mabawasan ang kontaminasyon ng kapaligiran ng Earth.

Pinagmumulan:

– Pamagat: Mga Paraan ng Pagtatapon ng Satellite at Ang Epekto Nito sa Atmospera ng Daigdig

– Pinagmulan: Mga Pamamaraan ng National Academy of Sciences

– Kahulugan: Ang Low Earth Orbit (LEO) ay isang rehiyon ng espasyo sa loob ng humigit-kumulang 2000 kilometro mula sa ibabaw ng Earth kung saan naninirahan ang karamihan sa mga satellite at ang International Space Station.

– Kahulugan: Ang muling pagpasok sa atmospera ay ang proseso kung saan ang isang spacecraft o satellite ay pumapasok sa atmospera ng Earth pagkatapos makumpleto ang misyon nito o maabot ang katapusan ng buhay ng pagpapatakbo nito.