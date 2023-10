Nakahanap ang mga siyentipiko ng ebidensya ng mga potensyal na epekto sa kapaligiran mula sa muling pagpasok ng rocket at satellite

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Proceedings of the National Academy of Sciences ay nagsiwalat tungkol sa ebidensya tungkol sa mga epekto sa kapaligiran ng rocket at satellite reentry sa kapaligiran ng Earth. Natuklasan ng mga mananaliksik na humigit-kumulang 10 porsiyento ng malalaking sulfuric acid particle sa stratosphere ay naglalaman ng aluminyo at iba pang mga elemento na pare-pareho sa mga haluang metal na ginagamit sa paggawa ng spacecraft. Ang natitirang 90 porsiyento ay nagmumula sa "meteoric na usok," na kung saan ay ang nalalabi kapag ang mga meteor ay umuusok sa pagpasok sa atmospera.

Iminumungkahi ng pag-aaral na habang ang industriya ng kalawakan ay patuloy na lumalaki nang mabilis, ang porsyento ng mga particle ng stratospheric sulfuric acid na naglalaman ng aluminyo at iba pang mga metal mula sa muling pagpasok ng satellite ay maaaring maihambing sa porsyento na naglalaman ng mga meteoric na metal, na kasalukuyang nasa 50 porsyento.

Itinuturo ng mga mananaliksik na habang ang mga particle na ito ay malamang na hindi magkaroon ng direktang epekto sa kapaligiran sa ibabaw o kalusugan ng tao dahil sa sirkulasyon ng atmospera, ang mga pagbabago sa stratosphere ay maaaring magkaroon ng mas makabuluhang kahihinatnan. Ang ozone layer, na nagpoprotekta sa Earth mula sa mapaminsalang UV radiation, ay isang pangunahing tampok ng stratosphere na maaaring maapektuhan ng pagtaas ng mga particle ng aerosolized spacecraft.

Kasama sa ilang potensyal na epekto ang mga pagbabago sa pagbuo ng yelo at nitric acid sa stratospheric cloud, na maaaring makaapekto sa chemistry ng ozone hole. Gayunpaman, masyadong maaga upang matukoy ang lawak ng epekto sa ozone chemistry na dulot ng mga particle na ito. Bukod pa rito, iminumungkahi ng pag-aaral na ang pagkakaroon ng mga particle na ito ay maaaring magbago sa stratospheric aerosol layer, na iminungkahi ng mga siyentipiko na magtanim upang harangan ang UV rays at labanan ang global warming.

Bagama't hindi tinutukoy ng pag-aaral ang anumang tiyak na implikasyon ng pagkakaroon ng mga metal na ito sa mga particle ng stratospheric sulfuric acid, binibigyang-diin nito ang pangangailangan para sa pananaliksik kung aling mga materyales ang benign at maaaring magkaroon ng masamang epekto sa stratosphere. Habang patuloy na lumalaki ang industriya ng kalawakan, napakahalagang maunawaan at tugunan ang mga potensyal na kahihinatnan sa kapaligiran na nauugnay sa muling pagpasok ng spacecraft sa kapaligiran ng Earth.

Pinagmumulan:

– Ang Mga Pamamaraan ng National Academy of Sciences