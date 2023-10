Ang Lumalagong Potensyal ng Pagmimina sa Kalawakan: Isang Pagtingin sa Hinaharap

By

Habang patuloy na tinutuklasan ng mga ahensya ng kalawakan at pribadong kumpanya ang mga posibilidad ng pagmimina sa kalawakan, isinasaalang-alang na ngayon ng mga ekonomista ang potensyal na paglago at mga hamon ng umuusbong na industriyang ito. Sa pangangailangan para sa mga kritikal na metal na ginagamit sa iba't ibang teknolohiya ng malinis na enerhiya, tulad ng mga electronics, solar panel, wind turbine, at mga bahagi ng electric car, ang space mining ay maaaring maging isang makabuluhang kontribyutor sa paggawa ng mga mahahalagang mapagkukunang ito.

Ang isang kamakailang pag-aaral ni Ian Lange ng Colorado School of Mines, sa pakikipagtulungan ng isang mananaliksik mula sa International Monetary Fund, ay sumasalamin sa pagmomodelo ng paglaki ng pagmimina sa kalawakan kumpara sa tradisyonal na pagmimina sa Earth. Ang mga proyekto ng pag-aaral na sa loob ng susunod na 30 hanggang 40 taon, ang paggawa ng ilang mga metal mula sa kalawakan ay maaaring malampasan ang paggawa ng Earth. Ang mga metal na asteroid, halimbawa, ay naglalaman ng mahigit isang libong beses na mas maraming nickel kaysa sa crust ng Earth, kasama ang mga makabuluhang konsentrasyon ng cobalt, iron, platinum, at iba pang mga metal.

Ang pagbaba ng mga gastos sa paglulunsad ng espasyo, salamat sa magagamit muli na mga rocket na binuo ng mga kumpanya tulad ng SpaceX at Rocket Lab, ay ginawang mas magagawa ang pagmimina sa espasyo. Ang pagbawas na ito sa mga gastos sa paglulunsad kasama ang kasaganaan ng mahahalagang metal sa mga asteroid ay nagpapakita ng isang natatanging pagkakataon para sa industriya. Ang pagmimina ng mga mapagkukunang ito ay maaari ding makaiwas sa mga gastos sa lipunan at kapaligiran na nauugnay sa pagmimina sa Earth, tulad ng child labor, mga pang-aabuso sa karapatang pantao, deforestation, at polusyon ng mga suplay ng tubig.

Gayunpaman, may mga hamon pa rin na dapat lagpasan. Ang mga kasalukuyang pamamaraan ng pagpino ay lubos na umaasa sa gravity, na nagpapahirap sa pagkuha ng mga metal sa mga microgravity na kapaligiran. Higit pa rito, kasalukuyang walang legal na balangkas upang i-regulate ang mga aktibidad sa pagmimina sa kalawakan, na naglalabas ng mga alalahanin tungkol sa mga epekto sa kapaligiran at pagpapanatili ng mapagkukunan. Ang mga etika sa kalawakan ay nagsusulong para sa mga responsableng kasanayan, na tinitiyak na ang mga asteroid ay hindi napapawi sa panahon ng mga operasyon ng pagmimina at ang mga mapagkukunan ay naiwan para sa kapakinabangan ng mga susunod na henerasyon.

Habang ang pagmimina sa kalawakan ay maaaring harapin ang sarili nitong mga alalahanin sa kapaligiran, ang potensyal nitong magbigay ng mga kritikal na metal nang hindi nakakapinsala sa mga ekosistema o umaasa sa hindi etikal na mga kasanayan sa pagmimina sa Earth ay nakapagpapatibay. Habang umuunlad ang teknolohiya at lumalago ang industriya, magiging napakahalagang magtatag ng mga regulasyon at balangkas upang gabayan ang mga operasyon ng pagmimina sa kalawakan at matiyak ang responsableng pagkuha ng mapagkukunan sa kosmos.

Pinagmumulan:

– Pinagmulan ng impormasyon ng artikulo

– Pag-aaral nina Ian Lange at Alejandro Werner – “Mining in Space” (nai-publish sa journal Resource and Energy Economics)