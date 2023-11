Ang Bagong Pananaliksik ay Nagmumungkahi ng Potensyal para sa Pagpaparami ng Mammalian sa Kalawakan

By

Sa isang groundbreaking na pag-aaral, ang mga mananaliksik mula sa University of Yamanashi's Advanced Biotechnology Center at ang Japan Aerospace Space Agency (JAXA) ay matagumpay na nakapagpalaki ng mga embryo ng mouse sa kalawakan sa International Space Station (ISS). Ang mga embryo ay nabuo nang normal sa ilalim ng mga kondisyon ng microgravity, na nagpapahiwatig na ang pagpaparami sa espasyo ay maaaring isang posibilidad din para sa mga tao. Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay nai-publish sa siyentipikong journal na iScience.

Gamit ang isang rocket, ang mga frozen na mouse embryo ay ipinadala sa ISS noong Agosto 2021. Kapag nasa kalawakan, ang mga embryo ay lasaw gamit ang isang espesyal na aparato at pinapayagang lumaki sa istasyon ng kalawakan sa loob ng apat na araw. Kapansin-pansin, ang mga embryong ito ay naging mga blastocyst, na siyang mga unang selula na sa kalaunan ay nagiging isang fetus at inunan.

Ang kakulangan ng gravity sa espasyo ay walang malaking epekto sa normal na pag-unlad ng mga embryo na ito. Sinuri ng mga mananaliksik ang DNA at mga gene ng mga embryo at walang nakitang makabuluhang pagbabago kumpara sa mga embryo na binuo sa Earth. Iminumungkahi nito na ang mga natatanging kondisyon ng espasyo ay hindi nakakasagabal sa mga unang yugto ng pag-unlad ng mammalian.

Bagama't ang pananaliksik na ito ay isang malaking hakbang pasulong, ang mga karagdagang eksperimento ay kinakailangan upang kumpirmahin ang posibilidad ng pagpaparami sa espasyo. Ang susunod na yugto ng pag-aaral na ito ay nagsasangkot ng paglipat ng mga blastocyst na nabuo sa microgravity sa mga daga upang matukoy kung maaari silang manganak.

Ang mga implikasyon ng pananaliksik na ito ay makabuluhan para sa hinaharap na paggalugad sa kalawakan at mga potensyal na misyon ng kolonisasyon. Dahil nilalayon ng programang Artemis ng NASA na ipadala ang mga tao pabalik sa Buwan at kalaunan sa Mars, ang pag-unawa kung paano maaaring mangyari ang pagpaparami sa kalawakan ay napakahalaga para sa pangmatagalang tirahan sa espasyo.

Ang pag-aaral na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa kolonisasyon ng espasyo ng tao at sinusuportahan ang ideya na ang mga tao ay maaaring potensyal na magtatag ng mga umuunlad na komunidad na lampas sa mga hangganan ng Earth. Gayunpaman, higit pang pananaliksik ang kinakailangan upang lubos na maunawaan ang mga epekto ng matagal na pagkakalantad ng microgravity sa pangkalahatang kalusugan ng mga supling na ipinanganak sa kalawakan.

FAQ:

Q: Ano ang mga pangunahing natuklasan ng pag-aaral?

A: Ang pangunahing natuklasan ng pag-aaral ay ang mga embryo ng mouse na nabuo nang normal sa mga kondisyon ng microgravity sa International Space Station.

Q: Ano ang mga blastocyst at bakit makabuluhan ang mga ito sa pag-aaral na ito?

A: Ang mga blastocyst ay mga maagang selula na nagiging fetus at inunan. Sa pag-aaral na ito, ang pagbuo ng mga blastocyst sa mga kondisyon ng microgravity ay nagpapakita na ang maagang pag-unlad ng mammalian ay maaaring mangyari sa kalawakan.

Q: Aling mga organisasyon ang nagsagawa ng pag-aaral?

A: Ang pag-aaral ay isinagawa ng mga mananaliksik mula sa University of Yamanashi's Advanced Biotechnology Center at ng Japan Aerospace Space Agency (JAXA).

Q: Ano ang mga implikasyon ng pananaliksik na ito para sa hinaharap na paggalugad sa kalawakan at kolonisasyon?

A: Iminumungkahi ng pananaliksik na ito ang potensyal para sa pagpaparami ng mammalian sa kalawakan, na mahalaga para sa pangmatagalang tirahan sa espasyo at mga misyon ng kolonisasyon sa Buwan at Mars.

T: Anong mga karagdagang eksperimento ang kinakailangan upang kumpirmahin ang posibilidad ng pagpaparami sa kalawakan?

A: Ang mga karagdagang eksperimento ay kinabibilangan ng paglipat ng mga blastocyst na binuo sa microgravity sa mga daga upang matukoy kung maaari silang manganak. Kukumpirmahin nito kung ang pagpaparami ay ganap na mabubuhay sa kalawakan.