Pagkilala sa Low-Mass, Broad-Line AGN sa Unang Uniberso

Ang mga supermassive black hole (SMBHs) ay isang karaniwang tampok sa gitna ng napakalaking galaxy. Gayunpaman, ang mga pinagmulan ng napakalaking black hole na ito sa unang bahagi ng uniberso ay nananatiling isang misteryo. Iminumungkahi ng isang teorya na ang mga SMBH ay lumago mula sa mas maliliit na ninuno sa pamamagitan ng pag-iipon ng masa sa pamamagitan ng kanilang mga accretion disk. Ang mas maliliit na black hole na ito, na kilala bilang "mga buto," ay may mga masa mula 100 hanggang mahigit 100,000 beses ang masa ng Araw. Ngunit sa pagmamasid sa pinakamaagang SMBHs, natagpuan ng mga mananaliksik ang mga masa na halos isang bilyong beses ang masa ng Araw. Ang mga obserbasyon na ito ay may kinikilingan sa mga pinakamaliwanag na quasar, kaya paano natin mahahanap ang mga malabong quasar at mass mass black hole na maaaring umiiral sa unang bahagi ng uniberso?

Ang mga mananaliksik ay bumaling sa James Webb Space Telescope (JWST) upang malampasan ang hamon na ito. Gamit ang sensitivity ng JWST sa near-infrared wavelength, natukoy ng isang kamakailang pag-aaral ang dalawang aktibong galaxy nuclei (AGN) sa redshift z>5, mga isang bilyong taon pagkatapos ng Big Bang. Ang mga AGN na ito, na kilala bilang CEERS 2782 at CEERS 746, ay nakilala sa pamamagitan ng NIRSpec spectroscopy mula sa programang Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).

Sa pamamagitan ng pag-aaral sa spectra ng mga AGN na ito, nasuri ng mga mananaliksik ang mahahalagang linya ng paglabas at natukoy na ang parehong mga bagay ay malawak na linyang AGN. Gumamit ang mga may-akda ng mga line ratio diagram upang makilala ang pagitan ng AGN at mga star-forming galaxies. Gayunpaman, ang mga diagram na ito ay hindi nagawang tiyaking uriin ang CEERS 2782 at CEERS 746 dahil sa kanilang mataas na redshift at mababang metallicity. Bilang karagdagan, kinakalkula ng mga may-akda ang masa ng napakalaking itim na butas sa gitna ng mga AGN na ito gamit ang linya ng paglabas ng Hα. Maaaring maapektuhan ng obscuration mula sa gas at alikabok ang mga sukat na ito, na posibleng maliitin ang black hole mass.

Ang pagtuklas ng CEERS 2782 at CEERS 746 ay nakakatulong na i-bridge ang agwat sa pagitan ng mga obserbasyon ng lokal na AGN at mga high redshift quasar. Ang mahina at mataas na redshift na AGN na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa maagang uniberso at sa pagbuo ng napakalaking black hole. Habang patuloy na inilalantad ng James Webb Space Telescope ang higit pang mga nakatagong halimaw sa kosmos, maaari nating malutas sa lalong madaling panahon ang mga misteryong nakapalibot sa pinagmulan ng mga malalaking bagay na ito sa kalangitan.

Pinagmumulan:

– Dale D. Kocevski, Masafusa Onoue, Kohei Inayoshi, et al. "Nakatagong Little Monsters: Spectroscopic Identification of Low-Mass, Broad-Line AGN sa z > 5 na may CEERS." The Astrophysical Journal Letters, Volume 919, Number 1 (2021).

– Pinagmulan ng larawan: Larawan 1 at Larawan 2 mula sa nai-publish na papel.