Nagprotesta ang mga Mananaliksik sa South Korea sa Iminungkahing Pagbawas ng Pamahalaan sa Badyet ng Pananaliksik

Ang siyentipikong komunidad ng South Korea ay nasa armas kasunod ng panukala ng pamahalaan na gumawa ng makabuluhang pagbawas sa pederal na badyet sa pananaliksik para sa 2024. Ang bansa ay kilala sa mataas na antas ng paggasta ng pamahalaan sa pananaliksik at pagpapaunlad (R&D), ngunit ang anunsyo na ito ay nagdulot ng bihirang sigawan sa mga mananaliksik.

Ang mga unyon at asosasyong pang-agham ay nagsanib-puwersa upang iprotesta ang mga pagbawas na ito, kung saan ang Union for National Science and Technology Research ay nag-oorganisa ng mga press conference, rally, at pagsulat sa National Assembly sa pag-asang makakuha ng suporta ng publiko. Ang mga bukas na liham na sumasalungat sa mga plano ay isinulat din ng iba't ibang grupo.

Ang Ministry of Science and ICT (MSIT) sa South Korea ay nag-anunsyo ng mga pagbawas noong Agosto 22, na minarkahan ang unang pagkakataon sa mahigit tatlong dekada na ang pagpopondo sa agham ay partikular na na-target. Ayon sa Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), ang R&D budget ng South Korea ay umabot ng higit sa 4.5% ng GDP noong 2023, at ang pangulo ng bansa ay dati nang nag-anunsyo ng mga plano na panatilihin ang paggasta sa R&D sa 5% upang maging isa sa mga nangungunang limang bansa sa mundo para sa pananaliksik.

Ipinagtanggol ng MSIT ang desisyon nito sa pagsasabing layunin nitong gawing mas mahusay ang sistema ng R&D ng pamahalaan. Ang mga iminungkahing pagbawas ay mag-aalis ng mga proyektong hindi mahusay ang pagganap at magbabawas ng mga hindi direktang gastos gaya ng imprastraktura at kagamitan sa pananaliksik. Plano ng ministeryo na dagdagan ang pamumuhunan sa mga partikular na lugar tulad ng artificial intelligence at semiconductors, habang binabawasan ang suporta para sa pangunahing pananaliksik na pabor sa mga internasyonal na collaborative na proyekto.

Ang gobyerno ay nangangatwiran na ang mga Koreanong siyentipiko ay hindi nagtutulungan nang kasing dami ng mga nasa Europa at Estados Unidos, sa loob ng bansa o internasyonal. Kaya, plano nitong palawakin ang badyet para sa internasyonal na palitan ng pananaliksik. Gayunpaman, ang ilang mga mananaliksik ay nangangatuwiran na ang mga internasyonal na pakikipagtulungan ay nangangailangan ng higit pa sa pagpopondo at binibigyang-diin ang pangangailangan para sa imprastraktura at patuloy na suporta.

Ang mga iminungkahing pagbawas sa badyet ay nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa pangmatagalang pakikipagtulungan at sa hinaharap na mga prospect para sa mga nagtapos sa agham, teknolohiya, engineering, at matematika (STEM). Mayroon nang isang pang-unawa na ang mga karera sa STEM ay hindi gaanong matatag at kumikita, at ang mga pagbawas na ito ay maaaring mapalakas ang pananaw na iyon. Higit pa rito, kahit na hindi ipinatupad ang mga pagbawas, ang pinsala sa moral at kumpiyansa sa hinaharap ay nagawa na.

