Ang mga diamante ay nagbubunyag ng mga lihim ng ebolusyon ng daigdig

Ang isang kamakailang pag-aaral ay nagsiwalat na ang mga diamante ay maaaring mag-alok ng mahalagang mga pananaw sa ebolusyon ng Earth. Bilang ang pinakamahirap na kilalang natural na mineral, ang mga diamante ay may kakayahang makatiis sa matinding mga kondisyon, kabilang ang paglikha at pagkasira ng mga supercontinent. Nakatuon ang mga mananaliksik sa "superdeep" na mga diamante na nabuo milyun-milyong taon na ang nakalilipas sa ilalim ng supercontinent na Gondwana, na nakabaon nang malalim sa ilalim ng ibabaw ng Earth.

Ang mga natatanging diamante na ito ay nagbibigay ng mahahalagang pahiwatig tungkol sa pagbuo, pagpapatatag, at paggalaw ng mga supercontinent, na nagbibigay-liwanag sa "supercontinent cycle" na hinimok ng plate tectonics. Ang cycle na ito ay mahirap pag-aralan sa pamamagitan ng tradisyonal na paraan, dahil ang oceanic crust ay medyo bata pa at ang continental crust ay nag-aalok ng limitadong impormasyon tungkol sa malalalim na proseso ng geologic.

Kasama sa pag-aaral ang pagsusuri sa mga diamante at ang kanilang maliliit na silicate at sulfide inclusions gamit ang isang serye ng mga pagsusuri sa kemikal, kabilang ang isotopic analysis. Pinahintulutan nito ang mga mananaliksik na lagyan ng petsa ang mga diamante, na nagpapakita na nabuo sila sa pagitan ng 650 at 450 milyong taon na ang nakalilipas, sa ilalim ng base ng Gondwana, nang sakop ng supercontinent ang South Pole.

Natuklasan ng mga mananaliksik na habang nabubuo ang mga diamante, ang mga batong nasa loob nito ay naging buoyant at dinala kasama ng subducted mantle material hanggang sa base ng Gondwana, na nagpapalawak ng supercontinent mula sa ibaba. Sa paglipas ng panahon, nang magsimulang masira ang Gondwana, ang mga diamante ay dinala sa ibabaw ng Earth sa marahas na pagsabog ng bulkan na naganap sa ngayon ay Brazil at Western Africa.

Ang mga natuklasang ito ay nagpapahiwatig na ang mga diamante ay "naipit" sa base ng Gondwana at lumipat na may iba't ibang mga fragment ng supercontinent habang ito ay nahati. Itinatampok ng pag-aaral ang kahalagahan ng superdeep na diamante sa pag-unawa sa pagbuo ng kontinente at sa ebolusyon ng Earth. Ang mga kontinente ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsuporta sa buhay sa ating planeta, at ang pananaliksik sa larangang ito ay tumutulong sa atin na maunawaan kung paano bumubuo, nagbabago, at nag-aambag ang mga kontinente sa mga natatanging katangian ng Earth.

Ang pag-aaral ay nai-publish sa journal Kalikasan.

Pinagmumulan:

- Kalikasan