Ipinagpatuloy ng Curiosity Rover ang Paggalugad Nito sa Mars

Ang Curiosity rover, na na-deploy ng NASA sa Mars, ay nagsisimula sa isa pang katapusan ng linggo ng paggalugad. Ang rover ay magsasagawa ng iba't ibang mga aktibidad na pang-agham, na sinasamantala ang pagkakataon para sa malapitang pag-aaral ng Martian landscape.

Kasama sa plano sa weekend ang contact science sa unang sol, isang drive sa pangalawang sol, at remote science sa ikatlong sol. Ang pattern ng mga aktibidad na ito ay naulit sa maraming katapusan ng linggo sa buong paglalakbay ng Curiosity, ngunit ang pabago-bagong lupain ay nagsisiguro na palaging may bagong matutuklasan.

Ang unang sol ay kasangkot sa pagsusuri ng dalawang target na matatagpuan malapit sa rover. Ang unang target, na pinangalanang 'Hydra,' ay buburahin ng Dust Removal Tool (DRT) bago suriin ng Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS) at ng Mars Hand Lens Imager (MAHLI). Ang pangalawang target, na tinatawag na 'Dodoni,' ay isang feature na nakataas na lumalaban na pag-aaralan din ng APXS at MAHLI.

Bukod pa rito, ang mga instrumento ng Chemistry and Camera (ChemCam) at Mast Camera (Mastcam) ay patuloy na magdodokumento sa itaas na Gediz Vallis Ridge, gayundin ang pag-aaral ng isa pang malapit na bedrock na pinangalanang 'Thassos' gamit ang Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). Obserbahan din ng Mastcam ang Orinoco butte at isang layered block na tinatawag na 'Rouskio'.

Ang pangalawang sol ay tututuon sa mga aktibidad ng agham bago ang pagmamaneho, kabilang ang pagsusuri sa LIBS ng isang madilim na ugat sa parehong bloke ng Thassos, mga mosaic na kumukuha ng mga tanawin ng eastern crater rim, at mga obserbasyon sa kalapit na workspace at isa pang lumalaban na target na tinatawag na 'Milos'. Susubaybayan din ng mga environmental sensor ang aktibidad ng dust devil at susukatin ang opacity ng atmospera.

Ang ikatlong sol ay magsasangkot ng mga malalayong obserbasyon sa agham, tulad ng dust devil survey at isang midday suprahorizon cloud movie. Gagamitin ng ChemCam ang Autonomous Exploration for Gathering Increased Science (AEGIS) software nito upang pumili ng target para sa imaging. Magsasagawa rin ang pag-usisa ng isang paglalarawan ng atmospera sa umaga.

Habang nagpapatuloy ang Curiosity sa malubak na paglalakbay sa Martian landscape, masigasig na inaasahan ng mga siyentipiko ang mahalagang data at mga larawan na patuloy nitong ibibigay para sa patuloy na paggalugad ng ating kalapit na planeta.

Pinagmumulan:

– NASA/JPL-Caltech – Credit ng imahe: NASA/JPL-Caltech – Ang source na artikulong ito ay nagbigay ng impormasyon tungkol sa weekend plan ng Curiosity sa Mars.

- Mga kahulugan ng mga termino:

– Sol: isang araw ng Martian, na katumbas ng 24 na oras at 39 minuto sa Earth.

– Makipag-ugnayan sa agham: mga aktibidad na pang-agham na nagsasangkot ng direktang pisikal na pakikipag-ugnayan sa ibabaw ng Martian, tulad ng pagsisipilyo o pagbabarena.

– APXS: Alpha Particle X-ray Spectrometer, isang instrumento sa Curiosity na ginagamit upang matukoy ang elemental na komposisyon ng mga bato at lupa.

– MAHLI: Mars Hand Lens Imager, isang camera sa Curiosity na maaaring kumuha ng mga high-resolution na larawan ng Martian rocks at soil.

– ChemCam: Chemistry at Camera instrument, na gumagamit ng laser-induced plasma spectroscopy upang suriin ang komposisyon ng mga bato at lupa mula sa malayo.

– Mastcam: Mast Camera, isang camera system sa Curiosity na nagbibigay ng mga panoramic at stereoscopic na larawan ng ibabaw ng Martian.

– LIBS: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, isang pamamaraan na ginagamit ng ChemCam upang suriin ang komposisyon ng mga bato at lupa.

– ENV: Mga sensor ng kapaligiran sa Curiosity na sumusukat sa mga kondisyon ng atmospera at iba pang mga salik sa kapaligiran.

– AEGIS: Autonomous Exploration for Gathering Increased Science, software na ginagamit ng ChemCam para awtomatikong pumili ng mga target ng imaging.