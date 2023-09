Bagong Artikulo: Mga Siyentipiko at Inhinyero na Nagtatrabaho sa Paggalugad sa Mars

Sa larangan ng paggalugad sa Mars, maraming mga siyentipiko at inhinyero ang nagtutulungan upang malutas ang mga misteryo ng Pulang Planeta. Ang mga indibidwal na ito ay nagmula sa iba't ibang institusyon at organisasyon, bawat isa ay may sariling kadalubhasaan at kontribusyon.

Ang isa sa gayong siyentipiko ay si Elena Amador-French, isang Science Operations Coordinator sa NASA/JPL sa Pasadena, CA. Siya ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga siyentipikong operasyon ng Mars rovers. Ang isa pang siyentipiko, si Ryan Anderson, ay isang Planetary Geologist sa USGS sa Flagstaff, AZ. Nakatuon siya sa pag-aaral ng heolohiya ng Mars at pag-unawa sa nakaraan at kasalukuyang mga proseso nito.

Ang Planetary Geologist na si Mariah Baker, sa Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum sa Washington, DC, ay dalubhasa sa pag-aaral ng hindi sa daigdig na mga bato at mineral. Si Michael Battalio, isang Planetary Climatologist sa Yale University sa New Haven, CT, ay sumusuri sa mga pattern at proseso ng klima sa Mars.

Si Keri Bean, isang Rover Planner Deputy Team Lead sa NASA/JPL sa Pasadena, CA, ay tumutulong na planuhin ang mga paggalaw at aktibidad ng mga Mars rover. Si Kristen Bennett ay isang Planetary Geologist sa USGS sa Flagstaff, AZ, na nag-aaral ng mga tampok na geological ng Mars.

Kasama rin sa team sa NASA/JPL ang mga planetary geologist na sina Fred Calef at Abigail Fraeman, na nag-aambag ng kanilang kadalubhasaan sa pagsusuri sa ibabaw at mga bato ng Mars. Si Brittney Cooper, isang Atmospheric Scientist sa York University sa Toronto, Ontario, Canada, ay nakatuon sa pag-aaral ng atmospera at mga pattern ng panahon sa Mars.

Si Sean Czarnecki, isang Planetary Geologist sa Arizona State University sa Tempe, AZ, ay nag-aaral sa kasaysayan ng geologic at komposisyon ng Mars. Si Lauren Edgar, isang Planetary Geologist sa USGS sa Flagstaff, AZ, ay nag-iimbestiga sa geology at stratigraphy ng Mars.

Kasama sa iba pang mga siyentipiko at inhinyero na kasangkot sa paggalugad sa Mars sina Christopher Edwards mula sa Northern Arizona University, Samantha Gwizd mula sa University of Tennessee, Ken Herkenhoff mula sa USGS sa Flagstaff, AZ, at Evan Hilgemann mula sa NASA/JPL sa Pasadena, CA. Ang bawat isa sa kanila ay nag-aambag ng mga natatanging insight sa iba't ibang aspeto ng heolohiya ng Mars at pagpaplano ng mga pagpapatakbo ng rover.

Pinag-aaralan ng Atmospheric Scientist na si Alex Innanen mula sa York University at Scott Guzewich mula sa NASA/GSFC sa Greenbelt, MD, ang kapaligiran ng Martian at ang mga pakikipag-ugnayan nito sa ibabaw. Si Rachel Kronyak, isang Planetary Geologist sa NASA/JPL sa Pasadena, CA, ay kasangkot sa pagsusuri ng kasaysayan ng geological at mga proseso sa Mars.

Sina Michelle Minitti mula sa Framework sa Silver Spring, MD, Natalie Moore mula sa Malin Space Science Systems sa San Diego, CA, at Claire Newman mula sa Aeolis Research sa Pasadena, CA, ay nag-aambag din ng kanilang kadalubhasaan sa paggalugad ng Mars.

Kasama sa mga karagdagang siyentipiko at inhinyero na nagtatrabaho sa paggalugad sa Mars sina Catherine O'Connell-Cooper at Lucy Thompson mula sa University of New Brunswick sa Fredericton, New Brunswick, Canada, Melissa Rice mula sa Western Washington University sa Bellingham, WA, at Mark Salvatore mula sa Northern Arizona University sa Flagstaff, AZ.

Bukod dito, sina Susanne Schwenzer mula sa The Open University sa Milton Keynes, UK, Ashley Stroupe mula sa NASA/JPL sa Pasadena, CA, Dawn Sumner mula sa University of California Davis sa Davis, CA, at Vivian Sun mula sa NASA/JPL sa Pasadena, CA, lahat ay nag-aambag ng kanilang kadalubhasaan sa planetary geology sa pag-aaral ng Mars.

Si Scott VanBommel, isang Planetary Scientist sa Washington University sa St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, ang MSL Project Scientist sa NASA/JPL sa Pasadena, CA, at geochemist na si Roger Wiens mula sa LANL sa Los Alamos, NM, ay gumaganap ng mahahalagang tungkulin sa pagsusuri ng data at pagbibigay-kahulugan sa mga natuklasan mula sa mga misyon sa Mars.

Sharon Wilson, isang Planetary Geologist sa Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum sa Washington, DC, Alivia Eng, isang Graduate Student sa Georgia Tech sa Atlanta, GA, at Remington Free, isang Operations Systems Engineer sa NASA /JPL sa Pasadena, CA, lahat ay nag-aambag sa mga pagsisikap sa pagsaliksik sa Mars.

Panghuli, si Emma Harris, isang Graduate Student sa Natural History Museum sa London, UK, Conor Hayes, isang Graduate Student sa York University sa Toronto, ON, Canada, Abigail Knight, isang Graduate Student sa Washington University sa St. Louis, MO, at Deborah Padgett, ang OPGS Task Lead sa NASA/JPL sa Pasadena, CA, ay nagbabahagi ng kanilang kadalubhasaan sa iba't ibang aspeto ng paggalugad sa Mars.

Ang mga siyentipiko at inhinyero na ito ay nagsanib-puwersa upang isulong ang ating pang-unawa sa Mars, ginalugad ang heolohiya, klima, atmospera, at potensyal nito para sa nakaraan o kasalukuyang buhay. Sa pamamagitan ng kanilang pakikipagtulungan at dedikasyon, patuloy nilang binubuksan ang mga lihim ng Red Planet.

