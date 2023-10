Mga Solar Flare at ang Potensyal para sa Solar Storm na Hampasin ang Earth

By

Ayon sa mga kamakailang ulat, maaaring malapit nang malagay sa panganib ang Earth na makaranas ng solar storm dahil sa pagkakaroon ng hindi matatag na sunspot na pinangalanang AR3450. Bagama't nagawa ng Earth na maiwasan ang mga solar storm sa mga nakaraang panahon, ang radio blackout ay naganap bilang resulta ng solar flare eruptions. Bagama't ang M2.5-class na solar flare kahapon ay hindi nakadirekta sa Earth, ang hitsura ng AR3450 nang direkta sa harap ng ating planeta ay nagdulot ng mga alalahanin sa mga mananaliksik ng panahon sa kalawakan.

Inihula ng National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ang posibilidad ng pagsabog ng solar flare sa Oktubre 3, na maaaring humantong sa malakas na aktibidad ng solar storm sa Earth. Iniulat ng SpaceWeather.com na ang AR3450 ay may magnetic field na 'beta-gamma', na kumukuha ng enerhiya para sa M-class na solar flare. Kung mangyari ang pagsabog na ito, maaari itong magkaroon ng geoeffective effect sa Earth.

Ang X account ng Space Weather Live ay nag-ulat din ng M1.9 flare eruption mula sa parehong rehiyon. Bagama't hindi ganoon kataas ang intensity nito, itinatampok ng kaganapang ito ang potensyal para sa mataas na aktibidad sa rehiyon ng sunspot. Gayunpaman, hindi pa nakikita kung matutupad ang hula ng NOAA.

Kung ang isang solar flare ay sumabog, maaari itong magresulta sa isang coronal mass ejection (CME) na umabot sa Earth, na posibleng humantong sa isang matinding aktibidad ng solar storm. Ang mga bagyong ito ay maaaring magkaroon ng makabuluhang kahihinatnan, kabilang ang pinsala sa mga satellite, pagkagambala sa mga serbisyo ng wireless na komunikasyon gaya ng internet at mga mobile network, at maging ang mga pagkabigo ng power grid. Ang mga electronics sa Earth, kabilang ang mga pacemaker, ay maaari ding maputol.

Ang NASA Solar Dynamics Observatory (SDO) ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsubaybay sa mga aktibidad ng Araw. Gumagamit ang SDO ng mga instrumento gaya ng Helioseismic and Magnetic Imager (HMI), Extreme Ultraviolet Variability Experiment (EVE), at Atmospheric Imaging Assembly (AIA) para mangolekta ng data sa iba't ibang solar phenomena.

Habang hinihintay natin ang resulta ng hula ng NOAA, mahalagang manatiling mapagbantay at handa para sa mga potensyal na epekto ng mga solar storm. Ang patuloy na pagsubaybay sa mga aktibidad ng Sun ay makakatulong sa pagbibigay ng mga napapanahong babala at matiyak ang kaligtasan at pagiging maaasahan ng aming mga teknolohikal na sistema.

Pinagmumulan:

– SpaceWeather.com

– Live sa Space Weather

– NOAA

Kahulugan:

– Solar flare: Isang biglaang, mabilis, at matinding paglabas ng enerhiya mula sa ibabaw ng Araw.

– Solar storm: Isang kaguluhan sa magnetosphere ng Earth na dulot ng mga pagbabago sa solar wind.

– Sunspot: Isang madilim na lugar sa ibabaw ng Araw na nauugnay sa malakas na aktibidad ng magnetic.