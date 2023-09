Sinimulan ng Aditya L1 Mission ng India ang Pag-aaral ng Solar Wind mula sa Kalawakan

Matagumpay na nagsimula ang misyon ng Aditya L1 ng India sa pag-aaral ng mga energetic na particle sa solar wind mula sa kalawakan. Nilalayon ng misyon na isagawa ang pag-aaral na ito gamit ang Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS), na bahagi ng Aditya Solar wind Particle EXperiment (ASPEX) payload.

Ang STEPS ay binuo ng Physical Research Laboratory (PRL) na may suporta mula sa Space Application Center (SAC), at ito ay gumagana mula noong Setyembre 10 sa loob ng magnetic field ng Earth. Patuloy na gagana ang device mula sa kalawakan habang ginagawa ng Aditya L1 ang apat na buwan nitong paglalakbay sa Lagrange point 1, mga 1.5 milyong km mula sa Earth.

Ang pangunahing layunin ng STEPS ay pag-aralan ang kapaligiran ng mga energetic na particle mula sa posisyon nito sa L1 point. Makakatulong ang data na ito na mapabuti ang kalusugan at performance ng mga asset ng kalawakan at magbigay ng mas mahusay na pag-unawa sa kung paano nagbabago ang panahon sa kalawakan sa paglipas ng panahon.

Ang STEPS ay binubuo ng anim na sensor na nagmamasid sa iba't ibang direksyon at sumusukat ng mga supra-thermal at energetic na ion. Sa pamamagitan ng pagkolekta ng data sa panahon ng mga orbit ng Earth, maaaring suriin ng mga siyentipiko ang pag-uugali ng mga particle na nakapalibot sa planeta, lalo na sa pagkakaroon ng magnetic field ng Earth.

Inilunsad ng Indian Space Research Organization (ISRO) noong Setyembre 2, ang misyon ng Aditya-L1 ay naglalayong maabot ang L1 point gamit ang Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) maneuver. Ang L1 point ay makabuluhan para sa solar observations at kung saan ang gravitational forces sa pagitan ng dalawang bagay ay nagbabalanse sa isa't isa, na nagpapahintulot sa spacecraft na manatili sa isang matatag na posisyon para sa mas mahabang panahon.

(Pinagmulan: PRL at SAC)

