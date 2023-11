Ang Bagong Pananaliksik ay Nagmumungkahi ng Hindi Mahuhulaan na Panahon sa Kalawakan

Natuklasan ng mga siyentipiko ang isang napakalaking sunspot complex na maaaring humantong sa mga kaguluhan sa panahon sa kalawakan sa mga darating na araw. Mas malaki pa kaysa sa Jupiter, ang complex na ito na may label na AR3490-91-92 ay nagtaas ng mga alalahanin sa mga tagasubaybay ng panahon sa kalawakan. Ang National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ay naglabas ng mga babala ng katamtamang radio blackout at ang pangangailangan para sa Earthlings na maging handa.

Natukoy ng mga nakaraang obserbasyon mula sa Spaceweather.com ang triple-numbered na sunspot complex na ito bilang napakalaki, na kumukuha ng tatlong numero para lang lagyan ng label ito. Sa lapad na 200,000 kilometro, na puno ng 12 matinding magnetic dark core, ang rehiyong ito ay nagpapakita ng mga senyales ng isang malakas na M-class na solar flare, na nasa loob ng kategoryang medium-strength. Bagama't hindi kasinglubha ng X-class flare, kahit ang M-class na solar flare ay maaaring magkaroon ng nakikitang epekto sa kapaligiran ng kalawakan ng Earth kung tama ang mga kondisyon.

Ang mga eksperto ay partikular na nag-aalala tungkol sa potensyal para sa malubhang X-class flares na nagmumula sa rehiyong ito. Ang mga flare na ito ay may pinakamalaking potensyal na makagambala sa mga komunikasyon sa radyo at mga sistema ng nabigasyon kung sila ay nakadirekta sa ating planeta. Dahil dito, ang mga forecasters ay nasa mataas na alerto para sa anumang mga palatandaan ng pagtaas ng mga flare mula sa AR3490-91-92 sunspot complex sa mga darating na araw.

Isinasaalang-alang ang kasalukuyang estado ng lagay ng panahon sa kalawakan, ang iba't ibang grupo ay dapat manatiling handa para sa mga posibleng epekto sa susunod na linggo. Ang mga sky watcher, ham radio operator, marinero, at air traveler ay dapat maging mapagbantay sakaling may solar flare o coronal mass ejection (isang pagsabog ng plasma) na lumabas mula sa Araw at nakipag-ugnayan sa Earth. Kung ang mga naka-charge na particle ay bumangga sa magnetic field ng ating planeta, maaaring makompromiso ang mga navigation system at mga signal ng komunikasyon sa mga rehiyon ng mataas na latitude.

Sa liwanag ng mga kamakailang kaganapan, naobserbahan na ng NOAA ang mga menor de edad na radio blackout na dulot ng solar bursts na umabot sa R1 na antas ng bagyo. Ang dalas ng mga blackout na ito ay inaasahang tataas sa mga susunod na araw, na posibleng umabot sa katamtamang antas ng R2. Ito ay higit na magdedepende sa gawi ng pabagu-bago ng isip na AR3490-91-92 na mga sunspot group.

Sa kawalan ng katiyakan sa mga kondisyon ng panahon sa kalawakan, napakahalaga para sa mga indibidwal at organisasyon na manatiling may kaalaman at magsagawa ng mga kinakailangang pag-iingat upang mabawasan ang mga potensyal na abala na dulot ng solar activity. Subaybayan ang mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon sa lagay ng panahon at manatiling handa para sa anumang hindi inaasahang hamon sa mga susunod na araw.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Q: Ano ang sunspot?

A: Ang sunspot ay tumutukoy sa isang madilim, mas malamig na lugar sa ibabaw ng Araw na dulot ng matinding magnetic activity.

T: Paano nakakaapekto ang mga solar flare sa Earth?

A: Ang mga solar flare ay maaaring makagambala sa kapaligiran ng kalawakan ng Earth, na posibleng makaapekto sa mga komunikasyon sa radyo, mga sistema ng nabigasyon, at mga operasyon ng satellite. Ang malalakas na flare ay maaaring humantong sa pagkawala ng kuryente at magdulot ng mga panganib sa mga astronaut sa kalawakan.

Q: Ano ang coronal mass ejection (CME)?

A: Ang coronal mass ejection ay isang napakalaking paglabas ng plasma at magnetic field mula sa corona ng Araw. Maaari itong magresulta sa mga geomagnetic na bagyo at posibleng makaapekto sa magnetic field ng Earth.

T: Paano mananatiling handa ang mga indibidwal para sa mga kaguluhan sa panahon sa kalawakan?

A: Maipapayo na manatiling may kaalaman sa pamamagitan ng mapagkakatiwalaang pinagmumulan ng pagtataya ng lagay ng panahon sa kalawakan, unawain ang mga potensyal na epekto, at magkaroon ng mga contingency plan sa lugar para sa mga kritikal na aktibidad na maaaring mahina sa mga pagkaantala mula sa mga kaganapan sa lagay ng panahon sa kalawakan.