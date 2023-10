Ginulo ng mga Robot: Katibayan ng "Social Loafing" sa Lugar ng Trabaho

By

Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Technical University of Berlin, ang mga tao ay may posibilidad na maging hindi gaanong maasikaso sa kanilang mga gawain kapag nagtatrabaho sa tabi ng mga robot. Ang kababalaghan, na kilala bilang "social loafing," ay tumutukoy sa mga miyembro ng koponan na nagsusumikap nang kaunti kung naniniwala sila na ang iba ay magbabayad para sa kanilang kakulangan ng produktibo.

Iminumungkahi ng pag-aaral na ang mga indibidwal ay nagsisimulang makita ang mga robot bilang bahagi ng kanilang koponan. Kapag nasaksihan nila ang robot o ibang kasamahan na mahusay na gumaganap, o kung hindi nila naramdaman na ang kanilang sariling kontribusyon ay pinahahalagahan, ang mga manggagawa ay may posibilidad na gumamit ng isang mas nakakarelaks na diskarte sa kanilang trabaho. Inilarawan ni Dietlind Helene Cymek, ang unang may-akda ng pag-aaral, ang pagtutulungan ng magkakasama bilang isang halo-halong pagpapala. Bagama't maaari itong mag-udyok sa mga indibidwal na gumanap nang mas mahusay, maaari rin itong humantong sa isang pinaliit na pakiramdam ng personal na tagumpay kapag ang mga indibidwal na kontribusyon ay hindi napapansin.

Upang subukan ang kanilang hypothesis, tinanong ng mga mananaliksik ang isang grupo ng mga manggagawa na tasahin ang kalidad ng iba't ibang gawain. Kalahati ng mga kalahok ay sinabihan na ang mga gawain ay nakumpleto ng isang robot na pinangalanang Panda, bagaman hindi sila pisikal na nakikipagtulungan sa robot. Nakita at narinig ng mga manggagawa ang robot na tumatakbo sa kanilang kapaligiran.

Sinusubaybayan ng mga mananaliksik ang mga aktibidad ng mga manggagawa habang sinusuri nila ang mga circuit board para sa mga pagkakamali. Sa una, lumilitaw na walang pagkakaiba sa istatistika sa oras at pagsisikap na ginugol sa pag-inspeksyon sa mga circuit board sa pagitan ng pangkat na nagtatrabaho sa Panda at ng grupong nagtatrabaho nang walang robot. Gayunpaman, sa pag-aaral ng mga rate ng error, natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga nagtatrabaho sa Panda ay kinikilala ang mas kaunting mga depekto pagkatapos na obserbahan ang robot na matagumpay na nag-flag ng maraming mga error. Iminumungkahi nito na ang mga tao ay malamang na maging hindi gaanong aktibong mga kalahok kapag napag-alaman nilang maaasahan ang isang robotic na kasamahan.

Kahit na ang mga kalahok ay naniniwala na sila ay nagbabayad ng katumbas na pansin sa kanilang mga gawain, ang mga mananaliksik ay napagpasyahan na subconsciously, nagsimula silang umasa sa pagganap ng Panda. Ipinaliwanag ni Dr. Linda Onnasch, isang senior author ng pag-aaral, na habang posibleng subaybayan kung saan tumitingin ang isang tao, ang pagtukoy kung ang visual na impormasyon ay napoproseso nang sapat sa antas ng pag-iisip ay mas mahirap.

Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa epekto ng mga robot sa teamwork dynamics at indibidwal na produktibidad sa lugar ng trabaho. Itinatampok nito ang pangangailangang makahanap ng balanse sa pagitan ng pakikinabang mula sa pagtutulungang pagsisikap at pagtiyak na ang mga kontribusyon ng mga indibidwal ay sapat na kinikilala at pinahahalagahan.

Pinagmumulan:

– Pag-aaral ng mga mananaliksik sa Technical University of Berlin, na inilathala sa Frontiers in Robotics and AI.