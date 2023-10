Lumilipad sa Napakalaking “Labyrinth of Night” ng Mars

By

Isang kapanapanabik na bagong video na inilabas ng European Space Agency (ESA) ang nagdadala sa mga manonood sa isang virtual na paglalakbay sa malawak na "Labyrinth of Night" ng Mars, isang sistema ng malalalim na lambak na kilala bilang Noctis Labyrinthus. Ang video ay nagpapakita ng criss-crossing valleys, ang ilan sa mga ito ay kasing lapad ng 19 milya at kasing lalim ng 5 milya, na nagbibigay sa mga manonood ng kakaibang pananaw ng Martian landscape.

Ang video ay hindi lamang nagtatampok sa mga lambak ngunit din ay nagha-highlight ng iba pang nakakaintriga na mga tampok na geologic tulad ng mga crater, landslide, at sand dunes. Ang isang makabuluhang tampok na ipinakita sa video ay ang pagkakaroon ng mga graben, na nagpapahiwatig ng plate tectonics. Ang mga graben na ito ay mga lugar ng Martian crust na nakaranas ng stress at crack dahil sa aktibidad ng bulkan.

Ginawa ang simulation gamit ang data na nakolekta ng Mars Express satellite, na umiikot sa Mars mula noong Disyembre 2003. Malaki ang naiambag ng misyon sa ating pag-unawa sa heolohiya at atmospera ng Mars. Nakuha ng satellite ang mga high-resolution na larawan ng Martian surface, na may kakayahang magpakita ng mga feature na kasing liit ng 33 talampakan ang lapad.

Upang ipagdiwang ang ika-20 anibersaryo ng misyon ng Mars Express, isang bagong mosaic na imahe ng buong Martian globe ang ginawa gamit ang mga larawan mula sa High-Resolution Stereo Camera ng satellite. Ang camera na ito ay hindi lamang kumukuha ng mga full-color na imahe ngunit nagbibigay din ng malalim na impormasyon, na nagbibigay-daan para sa paglikha ng mga 3D na mapa ng ibabaw ng Martian.

Ang "Labyrinth of Night" na video ay nag-aalok ng isang kamangha-manghang sulyap sa Martian landscape at nagbibigay-daan sa mga manonood na maranasan ang nakamamanghang kagandahan ng Mars mula sa ginhawa ng kanilang mga screen. Ito ay isang paalala ng hindi kapani-paniwalang mga tagumpay at pagtuklas na naging posible sa pamamagitan ng paggalugad sa kalawakan.

