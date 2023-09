Isang Ahas ang Nabulunan sa Invasive na Isda: Mga Implikasyon para sa Pananaliksik sa Mga Ahas na Kumakain ng Isda at Mga Invasive na Species

Isang herpetologist sa France kamakailan ang nakatagpo ng isang kahanga-hangang insidente kung saan isang ahas ang nagtangkang kumain ng isda na kasing laki ng sarili nitong ulo. Si Nicolas Fuento, isang herpetologist sa nonprofit na League for the Protection of Birds sa France, ay nakakita ng isang viperine snake na nagpupumilit na kumonsumo ng isang invasive na species ng isda sa Lac de Carcès sa timog-silangang France. Ang engkwentro na ito ay nag-udyok ng isang panawagan para sa karagdagang pananaliksik sa kaugnayan sa pagitan ng mga ahas na kumakain ng isda at mga invasive species.

Noong una ay inakala ni Fuento na sinusubukan lamang ng ahas na kainin ang mga isda, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto ng ahas na sinasakal ng ahas ang isda na nakalagak sa esophagus nito. Upang mailigtas ang ahas, marahang itinulak ni Fuento ang isda pabalik sa bibig ng ahas upang alisin ang mga tinik nito. Nang matagumpay na naalis ang mga isda, lumitaw ang ahas na hindi nasaktan at kumalas.

Ang natukoy na uri ng isda ay isang ruffe, isang maliit na isda sa tubig-tabang na katutubong sa bahagi ng Europa at Asya. Gayunpaman, ang mga ruffe ay ipinakilala sa iba't ibang mga rehiyon, kabilang ang France, kung saan sila ay itinuturing na isang invasive species. Ang kanilang matigas at matinik na palikpik sa likod ay nagpapahirap sa kanila na kainin ng mga mandaragit.

Pangunahing kumakain ng isda ang mga viperine snake, at sa ilang rehiyon, ang kanilang katutubong hanay ay magkakapatong sa ruffes. Ang pagkakaroon ng invasive ruffes sa Mediterranean wetlands, kung saan ang mga viperine snake ay bihira at bumababa, ay nagdudulot ng potensyal na banta sa lokal na populasyon ng ahas. Ang mga nakaraang insidente ay nagpakita na ang mga ahas na kumakain ng isda sa Europe, kabilang ang mga viperine snake, ay namatay pagkatapos kumain ng mga invasive na isda.

Habang ang epekto ng invasive na isda sa mga ahas ay nananatiling hindi pinag-aralan, ang kasong ito ay nagha-highlight ng pangangailangan para sa karagdagang pananaliksik sa mga potensyal na banta na dulot ng invasive species. Ang pag-unawa sa kaugnayan sa pagitan ng mga ahas na kumakain ng isda at mga invasive na isda ay maaaring mag-ambag sa mga pagsisikap sa pag-iingat at proteksyon ng mga katutubong populasyon ng ahas.

