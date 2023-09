Ang Kasaysayan ng Ebolusyon ay Nagpapakita ng Mabagal na Paglaki ng mga Buwaya

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Current Biology na pinamagatang "Origins of slow growth on the crocodilian stem lineage" ay nagbigay liwanag kung bakit ang mga crocodilian, kabilang ang mga buwaya at alligator, ay mabagal na lumalaki kumpara sa kanilang pinakamalapit na buhay na kamag-anak, mga ibon. Inimbestigahan ng pangkat ng pananaliksik ang panloob na istraktura ng mga fossil bone mula sa 200 milyong taong gulang na mga ninuno ng crocodilian, na kilala bilang crocodylomorphs, at nalaman na mabagal silang lumaki, katulad ng mga modernong buwaya.

Nagulat ang mga mananaliksik nang matuklasan na ang mga tissue ng buto ng mga sinaunang crocodylomorph na ito ay binubuo ng isang uri na tinatawag na parallel-fibred bone, na nagpapahiwatig ng rate ng paglago sa pagitan ng kanilang mabilis na lumalagong mga ninuno at ng mga buwaya na mas mabagal na lumalago ngayon. Hinahamon ng paghahanap na ito ang karaniwang paniniwala na ang mabagal na paglaki ng mga buhay na buwaya ay nauugnay sa kanilang mga laging nakaupo, semi-aquatic na pamumuhay. Ang mga maagang crocodylomorph na ito ay aktibo at ganap na mga hayop sa lupa, hindi ang malawak na ambush predator na umiiral ngayon.

Kasama rin sa pag-aaral ang pagsusuri ng mga fossil mula sa isang bagong natuklasang higanteng ninuno ng crocodilian na nabuhay 210 milyong taon na ang nakalilipas sa South Africa. Sinuri ng mga mananaliksik ang mga buto sa ilalim ng isang high-powered microscope upang matukoy ang edad sa kamatayan, taunang rate ng paglago, at mga katangian ng bone tissue. Kung ikukumpara ang bagong ispesimen sa iba pang kilalang species, kinilala nila ito bilang isang napakaagang ninuno ng buwaya, posibleng ang pinakaunang grupo na kinabibilangan ng mga modernong buwaya.

Natuklasan ng mga mananaliksik na ang higanteng species ay lumago nang mas mabagal kaysa sa iba pang malalaking reptilya sa panahon nito, tulad ng mga dinosaur. Ang mabagal na diskarte sa paglago na ito ay nagpatuloy at humina pa sa mas kamakailang nagbagong mga species ng crocodylomorph. Ang mabagal na paglaki ay naging katangian ng lahat ng kilalang crocodylomorph na nagmula sa kanilang sinaunang ninuno, na nagpapahintulot sa kanila na makaligtas sa isang kaganapan ng malawakang pagkalipol sa pagtatapos ng Panahon ng Triassic.

Sa kabilang banda, ang mga dinosaur ay pinaniniwalaang nakaligtas sa mass extinction sa pamamagitan ng mabilis na paglaki. Ang kaganapang ito ay humantong sa magkakasamang buhay ng mga mabilis na lumalagong dinosaur at mabagal na lumalagong mga crocodylomorph sa susunod na panahon, sa huli ay naglalagay ng batayan para sa mga pagkakaiba sa paglaki na naobserbahan sa kanilang mga modernong inapo, ibon, at crocodilian.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay nagpapahiwatig na ang pagkakaiba sa mga rate ng paglaki sa pagitan ng mga ibon at crocodilian ay naitatag nang maaga sa kasaysayan ng ebolusyon ng grupo, sa kabila ng kanilang karaniwang ninuno na isang mabilis na lumalagong hayop. Ang pananaliksik na ito ay nag-aambag sa aming pag-unawa sa mga kumplikadong salik na nakakaimpluwensya sa mga pattern ng paglago at evolutionary adaptations sa iba't ibang species.

