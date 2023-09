Tuklasin ang Night Sky sa Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Ang Sleeping Bear Dunes National Lakeshore ay nag-aalok sa mga bisita ng pagkakataong maranasan ang kagandahan ng kalangitan sa gabi na may dalawang paparating na star party. Nakikipagtulungan sa Grand Traverse Astronomical Society, magho-host ang parke ng mga kaganapan sa ika-15 ng Setyembre at ika-21 ng Oktubre mula ika-5 ng hapon hanggang ika-11 ng gabi sa lugar ng Dune Climb.

Ang mga star party sa Sleeping Bear Dunes National Lakeshore ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga bisita na pagmasdan ang nakamamanghang madilim na kalangitan ng parke. Ang kakulangan ng light pollution ay nagbibigay-daan para sa malinaw na mga view ng mga deep-space na bagay sa pamamagitan ng mga ibinigay na teleskopyo. Depende sa petsa at kundisyon, maaaring makita ng mga dadalo ang mga bituin, planeta, meteor, at maging ang Milky Way.

Bilang karagdagan sa stargazing, ang mga kaganapan ay nag-aalok ng iba pang mga aktibidad para sa mga bisita upang tamasahin. Bago ang paglubog ng araw, magkakaroon ng solar viewing at magagamit ang mga aktibidad ng mga bata. Kapag dumilim na, magkakaroon ng mga drop-in na istasyon ng teleskopyo at mga istasyon ng impormasyon para tuklasin ng mga dadalo. Para masulit ang star party, hinihikayat ang mga bisita na magsuot ng angkop na damit para sa lagay ng panahon at magdala ng mga bagay tulad ng mga flashlight (mas mabuti na may pulang filter para mapanatili ang night vision), binocular, bug spray, beach chair, at kumot.

Ang pagpasok sa mga star party ay libre, ngunit kailangan ng visitor's pass para makapasok sa parke. Higit pang impormasyon tungkol sa bawat kaganapan, kabilang ang mga detalye ng paradahan at mga pagkansela na nauugnay sa panahon, ay makikita sa online na kalendaryo ng Sleeping Bear Dunes.

Sa pagtaas ng pagkawala ng madilim na kalangitan dahil sa liwanag na polusyon, ang mga kaganapang tulad nito ay mahalaga para sa pagpapanatili at pagpapahalaga sa mga kababalaghan ng kalangitan sa gabi. Ang Grand Traverse Astronomical Society ay nakatuon sa pagtataguyod ng pampublikong kamalayan at pag-unawa sa astronomy, at sa pamamagitan ng kanilang pakikipagtulungan sa Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, naibahagi nila ang kanilang pagkahilig para sa mga bituin sa mas malawak na madla.

Pinagmumulan:

– Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

– Grand Traverse Astronomical Society