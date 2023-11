Ang Pagsisiyasat sa Paghawak ng Pamahalaan sa Pandemic ng Covid-19 ay Nagpapatuloy sa Testimonya ng Punong Opisyal ng Medikal

Sa isang inaasahang pagpapakita, si Sir Chris Whitty, ang Punong Opisyal ng Medikal ng United Kingdom, ay nakatakdang magbigay ng ebidensya ngayon sa patuloy na Pagtatanong sa Covid-19. Si Sir Whitty, na naging isa sa mga pinakakilalang tao sa bansa sa panahon ng pandemya, ay inaasahang gugugol ang kabuuan ng Martes sa pagbibigay ng pananaw sa paghawak ng gobyerno sa krisis.

Ang patotoong ito mula kay Sir Whitty ay kasunod ng kamakailang paglitaw ng dating Punong Tagapayo sa Siyentipiko, si Sir Patrick Vallance, na nag-alok ng kanyang mga insight sa proseso ng paggawa ng desisyon ng dating Punong Ministro na si Boris Johnson at ng kanyang koponan. Ang mga talaarawan ni Sir Vallance ay nagbigay ng mga pambihirang sulyap sa panloob na gawain ng gobyerno sa mapanghamong panahong ito.

Si Lady Hallett, na namumuno sa pagtatanong, ay nagsabi noong Lunes na si Mr. Johnson ay tila "nalilito" ng kumplikadong data at mga graph na ipinakita sa kanya. May mga pagkakataon kung saan nahirapan siyang panatilihin ang siyentipikong impormasyon, na humahantong sa mga tanong tungkol sa paggawa ng desisyon at pagtugon ng gobyerno sa pandemya.

Ang isang inisyatiba na humarap sa batikos ay ang "Eat Out to Help Out" scheme ni G. Sunak, na inilunsad noong Agosto 2020 upang suportahan ang mga restaurant at kainan pagkatapos ng lockdown. Malamang na haharapin ni Sir Whitty ang mga tanong na may kaugnayan sa kanyang mga nakaraang pribadong komento na tumutukoy sa pamamaraan bilang "kumain sa labas upang matulungan ang virus." Ang pagtatanong ay naglalayong lubos na maunawaan ang epekto at bisa ng mga naturang hakbang ng pamahalaan.

Habang nagpapatuloy ang pagtatanong, inaasahang magbibigay din ng ebidensya si Sir Jonathan Van-Tam, ang dating representante ni Sir Whitty, sa susunod na linggo. Ang mga testimonya ng mga pangunahing tauhan na ito ay nagbibigay-liwanag sa proseso ng paggawa ng desisyon at mga aksyon na ginawa ng gobyerno, na nag-aambag sa isang komprehensibong pag-unawa sa paghawak ng pandemya ng Covid-19 sa United Kingdom.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Ano ang Covid-19 Inquiry?

Ang Pagtatanong sa Covid-19 ay isang pagsisiyasat sa paghawak ng pamahalaan sa pandemya ng Covid-19 sa United Kingdom. Nilalayon nitong suriin ang proseso ng paggawa ng desisyon, mga patakarang ipinatupad, at ang pangkalahatang tugon sa krisis.

Sino si Sir Chris Whitty?

Si Sir Chris Whitty ay ang Chief Medical Officer ng United Kingdom. Ginampanan niya ang isang kilalang papel sa pagpapayo sa gobyerno sa mga usapin sa kalusugan ng publiko, lalo na sa panahon ng pandemya ng Covid-19.

Ano ang layunin ng patotoo ni Sir Chris Whitty?

Ang patotoo ni Sir Chris Whitty ay inaasahang magbibigay ng pananaw sa paghawak ng gobyerno sa pandemya ng Covid-19. Malamang na tanungin siya tungkol sa mga pangunahing desisyon, patakaran, at mga hakbangin, gaya ng scheme na "Eat Out to Help Out".

Ano ang scheme na “Eat Out to Help Out”?

Ang scheme na "Eat Out to Help Out" ay isang inisyatiba ng gobyerno na inilunsad noong Agosto 2020 upang suportahan ang industriya ng restaurant at hospitality pagkatapos ng lockdown. Nag-alok ito ng mga diskwentong pagkain upang hikayatin ang mga tao na kumain sa labas at pasiglahin ang ekonomiya.