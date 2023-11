Nagbibigay-daan ang Bagong Pamamaraan para sa Tumpak na Pag-address at Pag-detect ng Single Rare-Earth Ion sa Nanoparticles

Ang mga siyentipiko ay patuloy na naghahanap ng pinaka mahusay at maaasahang mga platform para sa pagpoproseso ng quantum information. Ang isang pangunahing layunin ay upang bumuo ng isang sistema na hindi lamang maaaring magsagawa ng mga pagpapatakbo ng quantum na may mataas na katumpakan at bilis kundi pati na rin ang interface sa isang network ng kabuuan. Ito ay magbibigay-daan sa paglikha ng isang matatag na quantum internet. Upang makamit ito, kailangan ng mga siyentipiko ng isang sistema na maaaring makabuo ng gusot sa pagitan ng mga pangmatagalang bagay na qubit at photon, na nagbibigay-daan para sa isang mababang pagkawala at mabilis na interface sa pagitan ng iba't ibang mga node ng isang hinaharap na quantum network.

Sa isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Optica, isang pangkat ng mga mananaliksik mula sa ICFO, pinangunahan ni Prof. Hugues de Riedmatten, ay nakabuo ng isang bagong pamamaraan na tumutugon sa mga hamong ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga rare-earth ion-doped crystals, nakagawa ang mga mananaliksik ng isang sistema na may mga kinakailangang katangian para sa mahusay na interaksyon ng light-matter at single ion detection. Ang mga ion ay nakulong sa loob ng nanoparticle at isinama sa isang fiber-microcavity.

Ang koponan ay nagpalaki ng mga nanoparticle na doped na may erbium ions, na ang bawat nanoparticle ay naglalaman ng humigit-kumulang 1000 Er ions. Ang mga nanoparticle na ito ay inilagay sa salamin at pinalamig hanggang sa humigit-kumulang 6 na Kelvin. Sa pamamagitan ng pag-align ng isang curved mirror na gawa sa isang optical fiber na may nanoparticle, nabuo ang isang cavity. Nagawa ng mga mananaliksik na tumpak na matugunan at matukoy ang mga solong rare-earth ions sa loob ng nanoparticle gamit ang setup na ito.

Ang bentahe ng paggamit ng mga nanoparticle ay ang kanilang pinababang dami ay nagbibigay-daan para sa isang mataas na density ng mga ion habang pinapanatili ang isang mababang average na pisikal na distansya sa pagitan nila. Tinitiyak nito na ang mga frequency ng mga ion ay sapat na naiiba upang ganap na makilala, na nagbibigay-daan sa pagtugon sa mga indibidwal na ion. Ipinakita ng mga mananaliksik na ang isang konstelasyon ng mga nakikipag-ugnayan na mga ion ay matatagpuan sa loob ng nanoparticle, na ginagawa itong isang potensyal na kandidato para sa isang maliit na sistema ng pagpoproseso ng impormasyon ng quantum.

Ang pag-unlad na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa paggawa ng mga quantum device at ang pagsulong ng quantum computing at mga teknolohiya ng komunikasyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagkontrol sa mga indibidwal na rare-earth ions sa loob ng nanoparticle, ang mga siyentipiko ay maaaring mag-unlock ng mga bagong paraan para sa pagproseso ng quantum information at pagbuo ng mas mahusay na quantum network.

FAQ

1. Ano ang mga qubit?

Ang mga Qubit ay ang pangunahing mga bloke ng gusali ng impormasyon sa kabuuan. Ang mga ito ay maaaring mga pisikal na sistema, gaya ng mga superconducting circuit, mga na-trap na atom, o mga depekto sa mga solido, na nag-encode ng impormasyon ng quantum gamit ang iba't ibang estado.

2. Paano nakikipag-ugnayan ang mga qubit sa isa't isa?

Ang mga Qubit ay maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan, tulad ng mga electric o magnetic field na nakadepende sa estado ng qubit. Ang mga pakikipag-ugnayan na ito ay mahalaga para sa pagsasagawa ng mga pagpapatakbo ng quantum at paglikha ng gusot sa pagitan ng mga qubit.

3. Ano ang rare-earth ion-doped crystals?

Ang mga rare-earth ion-doped na kristal ay mga solid-state na materyales na naglalaman ng mga ion mula sa rare-earth na pangkat ng elemento. Ang mga kristal na ito ay may mga natatanging katangian, tulad ng mahabang panahon ng pagkakaugnay-ugnay at iba't ibang mga ground state, na ginagawang angkop ang mga ito para sa interaksyon ng light-matter at pag-encode ng quantum information.

4. Paano gumagana ang bagong pamamaraan?

Ang bagong pamamaraan ay nagsasangkot ng lumalaking nanoparticle doped na may mga rare-earth ions at paglalagay ng mga ito sa isang salamin. Sa pamamagitan ng pag-align ng isang hubog na salamin sa isang optical fiber na may isang nanoparticle, isang lukab ay nabuo. Nagbibigay-daan ang setup na ito para sa tumpak na pagtugon at pagtuklas ng mga iisang rare-earth ions sa loob ng nanoparticle, na nagpapadali sa mahusay na pakikipag-ugnayan ng light-matter.

5. Ano ang mga potensyal na aplikasyon ng pamamaraang ito?

Ang pamamaraan na ito ay nagbubukas ng mga posibilidad para sa paggawa ng mga quantum device at ang pagsulong ng quantum computing at mga teknolohiya ng komunikasyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagkontrol sa mga indibidwal na rare-earth ions sa loob ng mga nanoparticle, maaaring tuklasin ng mga siyentipiko ang mga bagong paraan para sa pagproseso ng quantum information at pagbuo ng mas mahusay na mga quantum network.

(Pinagmulan: ICFO)