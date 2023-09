Sa isang aklat tungkol sa kinabukasan ng artificial intelligence, ang propesor ng MIT na si Max Tegmark ay nagpapakita ng isang dystopian na senaryo kung saan ang mga makina ay gumagamit ng mga layunin na nakakasama sa sangkatauhan kung hindi nila tumpak na maunawaan at maiayon ang mga interes ng tao. Bagama't ito ay maaaring mukhang malayo, ang ating sariling mga species, sa pamamagitan ng mabilis na pagpapalawak ng katalinuhan ng tao, ay nagkaroon ng malalim na epekto sa planeta at iba pang mga nabubuhay na nilalang.

Ang sangkatauhan, na dating nahaharap sa isang kritikal na sandali na may ilang libong indibidwal na lamang ang natitira, ngayon ay kumakatawan sa 36% ng lahat ng mga mammal sa Earth. Ang karagdagang 60% ay binubuo ng mga hayop tulad ng mga baka, na pinalaki para sa pagkain ng tao. 4% lamang ang mga ligaw na hayop. Ang aming pag-unlad ay nagresulta sa pagbawas ng espasyo para sa iba pang mga hayop, na humahantong sa ikaanim na mass extinction, ang unang sanhi ng isang species. Ang kaganapang ito ng pagkalipol ay hindi limitado sa mga indibidwal na species ngunit nakakaapekto sa buong sanga ng evolutionary tree, na may genera na nawawala sa bilis na 35 beses na mas mabilis kaysa sa nakalipas na 65 milyong taon.

Natuklasan ng mga mananaliksik na hindi bababa sa isang-katlo ng mga kilalang vertebrate ang nakakaranas ng pagbaba ng populasyon at nakakulong sa mas maliliit na ecosystem. Halimbawa, minsan ay mayroong 10 milyong elepante sa simula ng ika-20 siglo, ngunit ngayon ay wala pang kalahating milyon, kung saan maraming bansa ang hindi na nagho-host ng mga kahanga-hangang nilalang na ito.

Ang pagkawala ng buong genera ay hindi lamang nakakaabala sa mga ecosystem ngunit nakakaapekto rin sa kalusugan at kapakanan ng tao. Ang pagkawala ng malalaking mandaragit sa ilang rehiyon ay humantong sa pagdami ng populasyon ng white-tailed deer at mice, na mga host ng ticks na nagpapadala ng Lyme disease. Bukod pa rito, ang labis na pagsasamantala sa mga likas na yaman at ang pagkasira ng biodiversity ay nakakatulong sa pagkalat ng mga sakit sa pagitan ng mga hayop at mga tao, gaya ng nakikita sa pandemya ng Covid-19.

Ang pag-iingat sa biodiversity at pamumuhunan sa proteksyon ng mga tropikal na kagubatan, kung saan matatagpuan ang pinakamataas na antas ng biodiversity, ay napakahalaga upang mabawasan ang pagbagsak ng mga ecosystem. Ang agarang aksyon, na sinamahan ng makabuluhang pamumuhunan, ay kinakailangan upang maiwasan ang karagdagang pagkawasak. Kung magpapatuloy tayo sa ating kasalukuyang landas, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging mas sakuna kaysa sa ating naiisip.

