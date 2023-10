Inihayag ng Modelo ng Computer ang Ebolusyon ng Alpine Ice Cover sa loob ng 120,000 Taon

Isang bagong modelo ng computer ang muling buuin ang ebolusyon ng Alpine ice cover sa nakalipas na 120,000 taon na may hindi pa nagagawang katumpakan, ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng mga eksperto mula sa Unibersidad ng Lausanne, Bern, at Zürich. Ang modelo ay nagbibigay ng isang mapang-akit na visual na karanasan at isang makabuluhang tagumpay sa larangan ng glaciology at climatology.

Gumamit ang mga mananaliksik ng mga geomorphological na pahiwatig sa larangan, tulad ng mga moraine at mali-mali na mga boulder, upang patunayan ang simulation. Ang pagiging kumplikado ng proseso ng pagmomodelo ay maliwanag, dahil tumagal ng anim na taon upang wastong i-set up ang klima at glaciological na mga modelo upang tumugma sa kung ano ang naobserbahan sa katotohanan.

Gayunpaman, ang pag-verify ng modelo na higit sa 24,000 taon ay nagpapakita ng isang hamon dahil sa pinakamataas na glacial sa panahong iyon na nagwawakas sa lahat ng naunang ebidensya. Bagama't umiiral ang limitasyong ito, ang modelo ng computer ay nananatiling isang makapangyarihang kasangkapan para sa pag-frame ng ating pag-unawa sa global warming.

Sa pamamagitan ng paghahambing ng nakaraan at kasalukuyan, ang modelo ay nagpapakita ng malaking pagkakaiba. Humigit-kumulang 24,000 taon na ang nakalilipas, ang mga lungsod tulad ng Lausanne ay sakop ng mahigit isang kilometro ng yelo, na nagbibigay-diin sa malaking epekto ng kasalukuyang pagbabago ng klima.

Ang European Alps, na nailalarawan bilang isang kilalang bulubundukin na umaabot sa Central Europe, ay sumasaklaw sa humigit-kumulang 200,000 square kilometers. Naimpluwensyahan ng mga maringal na bundok na ito ang mga kultura, ekonomiya, at kapaligiran ng mga bansang kanilang sinasaklaw, kabilang ang Austria, France, Germany, Italy, Liechtenstein, Monaco, Slovenia, at Switzerland. Nabuo ang Alps milyun-milyong taon na ang nakalilipas sa pamamagitan ng banggaan ng mga tectonic plate, na nagresulta sa mga nakamamanghang tanawin at matatayog na taluktok na nakikita natin ngayon.

Ang rehiyon ng Alpine ay nakakaranas ng magkakaibang lagay ng panahon, na sumusuporta sa isang malawak na iba't ibang uri ng endemic na halaman at hayop. Bukod dito, ang Alps ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa ekonomiya ng Europa bilang isang tanyag na destinasyon ng turista at makabuluhang industriya ng pagmimina sa kasaysayan.

Sa pangkalahatan, ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa ebolusyon ng Alpine ice cover at ang papel ng European Alps sa paghubog ng parehong natural na tanawin at kultura ng tao.

Pinagmumulan:

– Journal ng Glaciology