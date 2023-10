Nagbibigay ang Bagong 3D Simulation ng Mga Insight sa Kilonovae Morphology

Ang isang groundbreaking na three-dimensional (3D) na computer simulation ay matagumpay na na-replicate ang spectroscopic features na naobserbahan sa isang kilonova, na nagbibigay-liwanag sa resulta ng isang merger sa pagitan ng dalawang neutron star. Ang simulation, na isinagawa ng mga siyentipiko sa GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung at Queen's University Belfast, ay tumpak na naglalarawan ng mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga electron, ions, at photon sa loob ng materyal na pinatalsik sa panahon ng merger event, na tumutukoy sa liwanag na nakikita sa pamamagitan ng mga teleskopyo.

Sinasaklaw ng simulation ang kumpletong proseso ng isang neutron-star merger, kabilang ang neutron-capture nucleosynthesis, enerhiya na inilabas ng radioactive decay, at radiative transfer na kinasasangkutan ng sampu-sampung milyong atomic transition ng mabibigat na elemento. Sa pamamagitan ng paggamit ng 3D na modelo, tumpak na mahulaan ng simulation ang naobserbahang liwanag mula sa anumang anggulo sa pagtingin. Kung titingnan mula sa halos patayong anggulo sa orbital plane ng dalawang neutron star, ang simulate spectral distribution ay malapit na kahawig ng mga naobserbahang feature ng kilonova AT2017gfo.

Ang tagumpay na ito ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhang hakbang pasulong sa aming pag-unawa sa mga pinagmulan ng mabibigat na elemento, tulad ng platinum at ginto, na ginawa sa panahon ng neutron star merger. Humigit-kumulang kalahati ng mga elementong mas mabibigat kaysa sa bakal ay nabuo sa mga kapaligirang may matinding temperatura at mga densidad ng neutron, mga kondisyong nangyayari sa panahon ng pagsasama at kasunod na pagsabog ng mga neutron star. Ang inilabas na bagay mula sa prosesong ito ay gumagawa ng hindi matatag na mabibigat na nuclei na mayaman sa neutron, na kalaunan ay nabubulok at naglalabas ng enerhiya, na nagreresulta sa isang maliwanag at mabilis na pagkupas na paglabas ng liwanag.

Habang ang 3D simulation ay nagbibigay ng mahahalagang insight, mas marami pang hamon ang naghihintay. Kailangang isaalang-alang ng mga mananaliksik ang rate kung saan nagbabago ang spectral distribution sa paglipas ng panahon at tumpak na ilarawan ang mga katangian ng late-stage na ejected material. Ang pag-unlad sa hinaharap sa larangang ito ay aasa sa mataas na kalidad na atomic at nuclear experimental data, na gagawing available ng mga pasilidad tulad ng FAIR.

Ang hindi pa naganap na kasunduan sa pagitan ng simulation at ang obserbasyon ng kilonova AT2017gfo ay nagpapalalim sa aming pag-unawa sa mga kumplikadong proseso na kasangkot sa mga pagsasanib ng neutron star at ang kasunod na paggawa ng mga mabibigat na elemento. Sa patuloy na pag-unlad sa lugar na ito, ang mga siyentipiko ay makakagawa ng mas tumpak na mga hula at malutas ang mga kondisyon kung saan ang mga elementong ito ay na-synthesize.

Pinagmulan: The Astrophysical Journal Letters (2023) sa pamamagitan ng Phys.org