Nag-iiwan ng Marka ang Panahon ng Kalawakan sa Stratosphere ng Earth

Ang stratosphere, isa sa pinakamalayong bahagi ng planeta, ay apektado ng mga aktibidad ng tao sa kalawakan. Natuklasan ng mga mananaliksik ang malalaking halaga ng mga metal sa aerosol sa atmospera, malamang na nagreresulta mula sa pagtaas ng bilang ng mga spacecraft at satellite na inilulunsad at bumabalik sa Earth. Ang mga metal na ito ay nagbabago ng atmospheric chemistry, na maaaring magkaroon ng mga potensyal na implikasyon para sa klima, ang ozone layer, at ang tirahan ng planeta.

Ang pangkat ng mga siyentipiko, kabilang sina Dan Cziczo at Dan Murphy, ay nagsagawa ng pananaliksik gamit ang mga espesyal na tool na naka-attach sa mga eroplano ng pananaliksik. Nakakita sila ng higit sa 20 elemento, kabilang ang lithium, aluminum, copper, at lead, sa mga sample ng aerosol na tumutugma sa mga ratio na ginamit sa mga haluang metal ng spacecraft. Ang masa ng mga metal na ito mula sa muling pagpasok ng spacecraft ay lumampas sa halagang matatagpuan sa natural na cosmic dust. Bukod pa rito, halos 10% ng malalaking sulfuric acid particle, na tumutulong sa pagprotekta sa ozone layer, ay naglalaman ng aluminum at iba pang mga metal sa spacecraft.

Tinatayang aabot sa 50,000 pang satellite ang maaaring umabot sa orbit pagsapit ng 2030. Nangangahulugan ito na hanggang kalahati ng mga particle ng stratospheric sulfuric acid ay maaaring maglaman ng mga metal mula sa muling pagpasok sa susunod na ilang dekada. Ang mga potensyal na epekto sa atmospera ng Earth, ang ozone layer, at ang buhay mismo ay hindi pa rin lubos na nauunawaan.

Ang pag-aaral sa stratosphere ay mahirap dahil ito ay malinis at matatag na rehiyon ng atmospera, na bihirang ma-access ng mga tao o kahit na mataas na altitude flight. Gayunpaman, sa pamamagitan ng Airborne Science Program ng NASA, nakolekta ng mga mananaliksik ang mga sample ng hangin mula sa taas na 11.8 milya (19 km) sa itaas ng lupa sa Alaska. Ginamit ang mga instrumento upang matiyak ang koleksyon ng pinakasariwa at hindi nababagabag na mga sample ng hangin.

Ang stratosphere ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagprotekta sa planeta at lahat ng buhay dito sa pamamagitan ng ozone layer. Ang layer na ito ay gumaganap bilang isang pandaigdigang kalasag laban sa nakakapinsalang ultraviolet radiation. Ang huling ilang dekada ay nakakita ng mga pagsisikap na ayusin at lagyang muli ang ozone layer matapos itong banta ng chlorofluorocarbon. Gayunpaman, ang pagtaas ng presensya ng mga metal mula sa paglulunsad at pagbabalik ng spacecraft ay maaaring magdulot ng mga bagong hamon.

Ang mga rocket na ginamit upang magpadala ng mga satellite at spacecraft sa orbit ay nag-iiwan ng bakas ng mga metal, katulad ng wake na iniwan ng mga barko sa karagatan. Ang mga metal na ito ay nag-aambag sa pagbuo ng mga particle ng aerosol sa stratosphere. Habang ang mga meteorite ay nahuhulog sa atmospera sa loob ng mahabang panahon, ang masa ng mga metal mula sa mga rocket ay karibal ng mga meteorite. Ang epekto ng okupasyon ng tao at paglipad sa kalawakan sa kapaligiran ng Earth ay isang makabuluhang alalahanin na nangangailangan ng karagdagang pagsisiyasat.

Ang pag-unawa sa mga pagbabagong nagaganap sa stratosphere ay napakahalaga para sa pagprotekta sa planeta at pagtiyak ng patuloy na pagiging habitability nito. Ang pananaliksik na isinagawa nina Cziczo, Murphy, at kanilang mga koponan ay nagbibigay-liwanag sa potensyal na epekto ng mga aktibidad ng tao sa kalawakan sa atmospera ng Earth at ang pinong balanse ng ozone layer.

