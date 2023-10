Inihayag ng mga Astronomo ang Groundbreaking na Siena Galaxy Atlas para sa Pampublikong View

Nakamit ng mga astronomo ang isang makabuluhang milestone sa pamamagitan ng paglalahad ng Siena Galaxy Atlas (SGA), isang malawak na catalog na binubuo ng halos 400,000 kalawakan at ang kanilang detalyadong impormasyon. Hindi tulad ng mga nakaraang compilation, nag-aalok ang SGA ng mataas na kalidad at tumpak na data, na ginagawa itong isang mahalagang mapagkukunan para sa parehong mga mananaliksik at pangkalahatang publiko. Sa pamamagitan ng pagtuon sa maliwanag at malalaking kalawakan, ang SGA ay nagbibigay ng impormasyon sa lokasyon at mga reference na larawan, na nagpapadali sa hinaharap na pag-aaral ng astronomya.

Ang Siena Galaxy Atlas ay hindi lamang nagpapahintulot sa mga siyentipiko na suriin ang malakihang istraktura ng uniberso, ngunit tumutulong din sa paggalugad ng mga kritikal na aspeto tulad ng pamamahagi ng madilim na bagay at ang pagbuo at pagpupulong ng malalaking kalawakan. Pinagsasama-sama ng atlas ang data mula sa tatlong survey na isinagawa sa pagitan ng 2014 at 2017, na pinagsama-samang kilala bilang DESI Legacy Surveys. Ang mga survey na ito ay magbibigay ng mahahalagang insight para sa Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), na naglalayong maunawaan ang epekto ng dark energy sa paglawak ng uniberso. Ang proyekto ng DESI ay naglalayon na lumikha ng isang malawak na mapa ng kosmos na sumasaklaw sa isang kamangha-manghang 11 bilyong light-years.

Sumasaklaw sa napakalaking 20,000 square degrees, katumbas ng humigit-kumulang kalahati ng kalangitan sa gabi, ang Siena Galaxy Atlas ay isa sa pinakamalaking survey ng galaxy hanggang sa kasalukuyan. Ang malawak na saklaw nito ay inaasahang magpapahusay sa pag-unawa ng mga astronomo sa iba't ibang phenomena, kabilang ang iba't ibang mga pattern ng pagbuo ng bituin sa mga kalawakan at ang mga pisikal na proseso na responsable para sa magkakaibang mga hugis na naobserbahan. Bilang karagdagan, ang SGA ay magbibigay liwanag sa ugnayan sa pagitan ng pamamahagi ng mga kalawakan at ng pagkalat ng madilim na bagay sa buong uniberso. Higit pa rito, kapag ang mga gravitational wave ay nakita, ang atlas na ito ay tutulong sa tumpak na pagtukoy ng kanilang mga pinagmumulan.

FAQ:

T: Ilang galaxy ang katalogo ng Siena Galaxy Atlas?

Ang Siena Galaxy Atlas ay binubuo ng halos 400,000 galaxy.

T: Ano ang pinagkaiba ng Siena Galaxy Atlas mula sa mga nakaraang pagsisikap?

Namumukod-tangi ang SGA dahil sa mataas na kalidad na data nito, na tinitiyak ang mga tamang posisyon, laki, at hugis ng mga galaxy. Nagbibigay din ito ng pinakamahusay na mga sukat ng liwanag para sa mga galaxy, hindi tulad ng mga nakaraang compilation.

