Ang mga Pagbabago sa Tectonic Plate ay Nakakaimpluwensya sa Biodiversity sa Earth

Ang isang kamakailang pag-aaral ay natagpuan ang isang koneksyon sa pagitan ng mga paggalaw ng mga tectonic plate ng Earth at ang pagkakaiba-iba ng mga marine species. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga prosesong nagbabago sa lithosphere, na kinabibilangan ng mga paggalaw ng tectonic plate, ay nakakaapekto sa mga antas ng karagatan, sa gayon ay nakakaapekto sa pagkakaroon ng mababaw na kapaligiran sa dagat kung saan ang buhay ay umuunlad.

Ang mga tectonic plate ay malalaking bahagi ng upper mantle at crust ng Earth na sumasakop sa buong globo. Ang mga ito ay patuloy na gumagalaw, na nagiging sanhi ng bulkanismo ng Earth, ang pagbuo ng mga bundok, at ang paglikha ng mga trench sa karagatan. Ang pag-aaral, na pinangunahan ng geologist na si Slah Boulila mula sa Sorbonne University, ay nag-explore sa tanong kung bakit may mga cycle sa pagkakaiba-iba at biodiversity.

Sinuri ng mga mananaliksik ang mga set ng data ng geological at marine, pati na rin ang data ng biodiversity sa dagat, upang siyasatin ang pagkakahanay ng mga cycle sa marine biodiversity sa mga proseso ng tectonic plate. Sa pamamagitan ng paghahambing ng higit sa 18,000 marine rock sample at halos 32,000 genera mula sa Paleobiology Database, natuklasan nila ang 36-milyong-taong cycle sa marine biodiversity na nauugnay sa mga pagbabago sa seafloor production at subduction.

Kapag nagkahiwalay ang mga tectonic plate, nabubuo ang manipis na oceanic crust, at kapag ang isang plate ay itinulak sa ilalim ng isa pa sa prosesong tinatawag na subduction, bumababa ang lebel ng dagat. Ang mga pagkakaiba-iba sa antas ng dagat ay nagbabago sa magagamit na tirahan para sa mga marine species, na humahantong sa mga pagbabago sa biodiversity. Ang mataas na antas ng dagat ay nagreresulta sa pagbaha ng tuyong lupa at pagpapalalim ng mababaw na mga lugar sa dagat, na nagsusulong ng paglaganap ng mga marine organism. Sa kabaligtaran, binabawasan ng mababang antas ng dagat ang espasyong magagamit para sa marine life.

Habang ang ideya ng koneksyon sa pagitan ng tectonic plate shifts at biodiversity ay hindi bago, ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng karagdagang pagpapatunay sa pamamagitan ng paggamit ng mas malaking dataset. Sinusuportahan ng mga natuklasan ang hypothesis na ang mga pagbabago sa kapaligiran ay nauugnay sa mga kaganapan sa ebolusyon at pagkalipol. Gayunpaman, hindi tiyak na sinasagot ng pag-aaral kung bakit nangyayari ang mga cycle na ito, na iniiwan iyon bilang isang hindi nasagot na tanong.

Dagdag pa, mayroon pa ring debate sa mga mananaliksik tungkol sa cyclical na katangian ng plate tectonics, na may ilan na nangangatwiran na ito ay hindi regular sa halip na pana-panahon. Gayunpaman, ang pag-aaral na ito ay nag-aambag sa lumalaking katawan ng ebidensya na nagha-highlight sa interplay sa pagitan ng mga pagbabago sa kapaligiran, ebolusyon, at pagkalipol.

Sa buod, ipinapakita ng pananaliksik kung paano nakakaapekto ang mga pagbabago sa mga tectonic plate sa biodiversity sa pamamagitan ng pag-impluwensya sa mga antas ng karagatan at ang pagkakaroon ng mga tirahan para sa mga marine species. Ang pag-unawa sa mga koneksyon na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa kasaysayan ng Earth ng pagkakaiba-iba ng mga species at mga kaganapan sa pagkalipol.

Pinagmulan: Beurteaux, D. (2023), Ang mga pagbabago sa tectonic plate ay nagbabago sa biodiversity, Eos, 104.