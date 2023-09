Natuklasan ng Bagong Pag-aaral na Makakatulong ang Shade na Pigilan ang Coral Bleaching

By

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng Southern Cross University ng Australia ay nakatuklas ng isang potensyal na solusyon para maiwasan ang coral bleaching: shade. Ang coral bleaching, na naging isang epidemya sa buong mundo dahil sa pagtaas ng temperatura ng tubig, ay nagdulot ng malaking pinsala sa mga bahura, kabilang ang kilalang Great Barrier Reef.

Ayon kay Peter Butcherine, nangungunang may-akda ng pag-aaral, ang Great Barrier Reef ay nasa ilalim ng napipintong banta mula sa pagbabago ng klima at nakaranas ng apat na mass bleaching na kaganapan mula noong 2016. Ang paparating na tag-araw ng 2023-24 ay nagdudulot ng mataas na panganib dahil sa mga kondisyon ng El Niño at mas mataas mga temperatura ng tubig. Ito, na sinamahan ng mga kahihinatnan sa hinaharap ng pagbabago ng klima, tulad ng mas madalas na marine heatwaves at bagyo, ay nagpapakita ng isang malaking panganib sa reef.

Habang ang mga pagsisikap na bawasan ang pagbabago ng klima ay mahalaga, hindi na sapat ang mga ito para protektahan ang Great Barrier Reef. Samakatuwid, itinuon ng mga mananaliksik sa Cooling and Shading subprogram ng Reef Restoration and Adaptation Program (RRAP) ang kanilang mga pagsisikap sa pagsisiyasat sa pagiging epektibo ng shading coral reef upang labanan ang pagpapaputi.

Ang pag-aaral ay nagbunga ng mga positibong resulta, na nagpapakita na kahit na ang bahagyang pagtatabing para sa isang bahagi ng araw ay maaaring epektibong mabawasan ang pagpapaputi. Ang pagbawas ng sikat ng araw sa pamamagitan ng 30% sa paligid ng solar tanghali sa loob ng apat na oras ay natagpuan na nagpapabagal sa pagsisimula ng pagpapaputi sa mababaw, thermally-stressed corals.

Ang mga natuklasang ito ay nagbubukas ng posibilidad para sa iba't ibang interbensyon ng tao upang matulungan ang mga coral ecosystem. Ang mga artipisyal na saplot, tulad ng mga telang pangkulay, ay isang potensyal na solusyon, ngunit kailangan ng karagdagang pananaliksik upang maunawaan ang mga hindi direktang epekto ng mga ito. Ang isa pang magandang opsyon ay ang paggamit ng mga artipisyal na fog system, na maaaring magbigay ng lilim nang hindi naaapektuhan ang coral ecosystem. Gayunpaman, ang karagdagang pananaliksik at pag-unlad ay kinakailangan bago ang pinalaki na pag-deploy sa larangan.

Itinatampok ng pag-aaral ang kahalagahan ng mga makabagong pamamaraan upang maprotektahan ang mga coral reef at ang agarang pangangailangan para sa pagkilos upang mapanatili ang mahahalagang ekosistema na ito.

Kahulugan:

– Coral bleaching: Ang proseso kung saan pinalalabas ng mga coral ang symbiotic algae na naninirahan sa kanilang mga tissue, sanhi ng mga stressor sa kapaligiran tulad ng mataas na temperatura ng tubig.

– Great Barrier Reef: Ang pinakamalaking coral reef system sa mundo na matatagpuan sa baybayin ng Queensland, Australia.

– Shading: Pagbabawas ng dami ng sikat ng araw na umaabot sa mga coral sa pamamagitan ng pagbibigay ng takip o paggamit ng mga artipisyal na pamamaraan.

– El Niño: Isang pattern ng klima na nailalarawan sa pag-init ng Karagatang Pasipiko, na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa mga pattern ng panahon sa buong mundo.

– Marine heatwaves: Mga panahon ng hindi karaniwang mainit na temperatura ng tubig sa karagatan.

– Pagbabago ng klima: Pangmatagalang pagbabago sa temperatura at mga pattern ng panahon na dulot ng mga aktibidad ng tao, partikular na ang paglabas ng mga greenhouse gas.

Pinagmumulan:

– Pag-aaral na inilathala sa Frontiers in Marine Science, na isinagawa ng Southern Cross University ng Australia

– Sipi mula kay Peter Butcherine, research fellow sa Southern Cross University ng Australia, na inilathala sa isang panayam sa Newsweek