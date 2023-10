Inihayag ng Keck Cosmic Web Imager ang Napakalawak na Istraktura ng Cosmic Web

Alam ng mga astronomo ang pagkakaroon ng Cosmic Web, isang malawak na istraktura na nag-uugnay sa mga kalawakan, sa loob ng ilang panahon. Gayunpaman, ang pinakakumpletong view nito ay ibinigay na ngayon ng Keck Cosmic Web Imager (KCWI), isang spectrograph na matatagpuan sa Keck Observatory sa Hawaii. Ang KCWI ay partikular na idinisenyo upang makita ang mga paglabas ng Lyman-alpha, na mga parang multo na mga linya ng pagsipsip mula sa hydrogen. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga transisyon ng elektron sa neutral na hydrogen, mabisang maobserbahan ng mga astronomo ang malawak na network ng mga hydrogen filament na nag-uugnay sa mga kalawakan.

Ang Cosmic Web, na kahawig ng isang napakalaki at convoluted web, ay binubuo ng magkakaugnay na mga kalawakan sa pamamagitan ng mga filament ng gas. Kilala bilang intergalactic medium, ang mga filament na ito ay kumikilos bilang isang sistema ng mga ugat at arterya, na nagdadala ng gas mula sa isang rehiyon patungo sa isa pa. Ang sukat at pagiging kumplikado ng Cosmic Web ay mahirap unawain, ngunit sa pamamagitan ng makapangyarihang mga instrumento tulad ng KCWI, ang mga astronomo ay nakakakuha ng mas mahusay na pag-unawa sa istraktura nito.

Ang KCWI ay isang pagpapabuti kaysa sa hinalinhan nito, ang CWI, na ginamit sa isang pag-aaral noong 2015 na nagsiwalat ng ebidensya ng transport network ng hydrogen gas. Hindi tulad ng CWI, ang KCWI ay maaaring obserbahan ang malamig at madilim na gas na naroroon sa Cosmic Web. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng ilaw sa background mula sa iba't ibang mga patch ng kalangitan, pinapayagan ng KCWI ang mga astronomo na i-filter ang mga istruktura ng Cosmic Web.

Ang mga implikasyon ng mga obserbasyon ng KCWI ay umaabot sa ating pag-unawa sa pagbuo ng kalawakan, ebolusyon, at madilim na bagay. Ang paggalaw ng hydrogen sa Uniberso ay nagbibigay ng mga insight sa kung paano bumubuo at nag-evolve ang mga kalawakan. Bukod pa rito, ang pag-aaral ng madilim na bagay, na bumubuo sa karamihan ng bagay ng Uniberso, ay malapit na nauugnay sa ating pag-unawa sa Cosmic Web.

Sa konklusyon, ang Keck Cosmic Web Imager ay nagsusulong ng aming kaalaman sa Cosmic Web sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malawak na pagtingin sa istraktura nito. Ang kakayahang obserbahan ang mga paglabas ng Lyman-alpha at i-filter ang mga istruktura ng Cosmic Web ay nagbibigay-daan sa mga astronomo na pag-aralan ang paggalaw ng hydrogen at ang papel nito sa pagbuo ng kalawakan at madilim na bagay. Sa pamamagitan ng mga pagsulong sa teknolohiya at pag-unawa sa malawak na network na nag-uugnay sa mga kalawakan, natutuklasan ng mga siyentipiko ang mga misteryo ng Uniberso.

Pinagmumulan:

