Ang Facial Approximation ay Nagpapakita ng Hitsura ng Medieval na Tao na may Rare Forms of Dwarfism

Ang isang pangkat ng mga mananaliksik ay matagumpay na nakagawa ng facial approximation ng isang medieval na lalaki na nanirahan sa Poland sa pagitan ng ikasiyam at ika-11 na siglo. Ang indibidwal na ito, na kilala bilang Ł3/66/90, ay dumanas ng dalawang anyo ng dwarfism, isang kundisyong napakabihirang na wala pang naitala na pagkakataon sa isang siglong gulang na balangkas. Gumamit ang mga mananaliksik ng 3D scan ng bungo ng lalaki upang muling buuin ang kanyang mga tampok sa mukha.

Ang pagsusuri sa mga labi ng kalansay ay dati nang nagsiwalat na ang lalaki ay may mga pisikal na katangian na pare-pareho sa achondroplasia at Léri-Weill dyschondrosteosis, na parehong anyo ng dwarfism. Ang mga 3D scan ay nagpakita na siya ay may maiikling tadyang, "flaring hip bones," at "turned-out elbows," pati na rin ang isang mataas na arched dental palate. Gayunpaman, ang hitsura ng kanyang mukha ay nanatiling hindi kilala hanggang ngayon.

Upang lumikha ng facial approximation, ini-import ng mga mananaliksik ang mga pag-scan ng bungo sa isang 3D na programa sa pag-edit at gumamit ng mga soft tissue thickness marker mula sa mga nabubuhay na donor upang ipamahagi ang mga punto ng data papunta sa digitized na bungo. Gumawa rin sila ng mga projection batay sa mga CT scan ng mga nabubuhay na indibidwal upang matukoy ang laki ng mga tampok ng mukha.

Ang facial reconstruction ay nagsiwalat ng isang lalaking may bilog na mukha, isang prominenteng noo, at isang neutral na ekspresyon. Ang mga mananaliksik ay lumikha din ng isang speculative reconstruction na naglalarawan sa lalaki na may buong ulo ng maitim na buhok at isang balbas. Kapansin-pansin, ang laki ng ulo ng lalaki ay mas malaki kaysa karaniwan, na karaniwang katangian ng skeletal dysplasia.

Ayon sa bioarchaeologist na si Magdalena Matczak, na bahagi ng unang pagtuklas ng balangkas ng lalaki, ang facial approximation ay nag-highlight ng mga tampok na nauugnay sa achondroplasia, tulad ng depression ng nasal area at midface hypoplasia. Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng muling paglikha ng anyo ng mukha, dahil pinapayagan tayo nitong harapin ang isang tao mula sa nakaraan.

Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa pisikal na anyo ng mga indibidwal na may mga bihirang anyo ng dwarfism sa medieval Europe. Ang paggamit ng 3D scanning at facial reconstruction techniques ay patuloy na nagpapahusay sa ating pang-unawa sa kasaysayan at pagkakaiba-iba ng tao.

