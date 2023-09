Neptune at Opposition: Kailan at Paano Obserbahan ang Ice Giant

Ang Neptune, ang ikawalong planeta mula sa araw at ang pinakamalayong planeta sa ating solar system, ay sasalungat sa Martes, ika-19 ng Setyembre. Nangangahulugan ito na ito ay nasa isang direktang linya kasama ang araw at Earth, na ang ating planeta ay nakaposisyon sa gitna. Bilang karagdagang bonus, gagawin din ng Neptune ang pinakamalapit na diskarte nito sa Earth, na kilala bilang perigee, nang sabay-sabay. Gagawin nitong mas malaki at mas maliwanag ang malayong planeta sa kalangitan sa gabi, na lumilikha ng isang pangunahing pagkakataon para sa pagmamasid.

Mula sa New York City, babangon ang Neptune sa silangan sa humigit-kumulang 6:58 pm EDT at makikita pagkalipas ng ilang oras. Sa pinakamataas na punto nito sa kalangitan, bandang 12:51 am EDT sa Miyerkules, ika-20 ng Setyembre, ang Neptune ay magiging 46 degrees above the horizon. Ito ay matatagpuan sa Pisces constellation.

Gayunpaman, mahalagang tandaan na kahit na ang Neptune ay nasa perigee, ang Earth at ang higanteng yelo ay napakalayo pa rin. Sa pinakamalapit na diskarte na ito, ang Neptune ay nasa humigit-kumulang 2.7 bilyong milya pa rin ang layo mula sa ating planeta. Upang mag-alok ng ilang pananaw, ang Earth at Mars ay pinaghihiwalay ng isang average na distansya na 140 milyong milya. Nangangahulugan ito na ang average na distansya sa pagitan ng Mars at Earth ay maaaring magkasya sa pagitan ng Earth at Neptune nang halos 20 beses.

Dahil sa napakalawak na distansya nito, ang Neptune ay hindi makikita sa kalangitan sa pamamagitan ng mata. Ito ay may lapad na 31,000 milya (50,000 kilometro), halos apat na beses ang laki ng Earth, na ginagawa itong ika-apat na pinakamalaking planeta sa ating solar system. Gayunpaman, ang visibility ng Neptune ay nangangailangan ng paggamit ng isang teleskopyo o mga de-kalidad na binocular at paborableng kondisyon ng panahon.

Kung interesado kang pagmasdan ang Neptune o pagkuha ng mga larawan ng kalangitan sa gabi, mayroong iba't ibang mapagkukunan na magagamit. Nagbibigay ang Space.com ng mga gabay sa pinakamahusay na mga teleskopyo, binocular, camera, at lens para sa astrophotography. Kung nagawa mong kunan ng larawan si Neptune sa oposisyon, maaari mo ring isumite ang iyong mga larawan at detalye sa [protektado ng email] para sa pagkakataong ibahagi ang mga ito sa iba pang mga mahilig sa espasyo.

Sa konklusyon, ang pagsalungat at kalapitan ng Neptune sa Earth ay nagpapakita ng isang mahusay na pagkakataon upang tingnan at pag-aralan ang malayong higanteng yelo na ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng naaangkop na kagamitan at paghahanap ng angkop na lokasyon, ang mga sky-gazer ay maaaring humanga sa mga kababalaghan ng ating solar system.

Pinagmumulan:

- Sa kalangitan

–Space.com