Ang Aquifer Drainage sa Martian Chaotic Terrains ay Nagpapakita ng Katibayan ng Sinaunang Mud Lake

Isang landmark na pagtuklas ng isang collaborative team na pinamumunuan ng Planetary Science Institute na si Alexis Rodriguez ay naglabas ng katibayan ng sedimentary plains na nilikha ng aquifer drainage sa loob ng Martian collapse formations na tinatawag na magulong lupain. Nakatuon ang mga mananaliksik sa isang sedimentary unit sa loob ng Hydraotes Chaos, na binibigyang-kahulugan nila bilang mga labi ng mud lake na nabuo sa pamamagitan ng mga discharges mula sa gas-charged mudstone stratigraphy na itinayo noong halos 4 bilyong taon na ang nakakaraan. Ang yugto ng panahon na ito ay kasabay ng isang panahon kung kailan ang ibabaw ng Mars ay malamang na matitirahan. Ang mga sediment na matatagpuan sa lugar na ito ay maaaring magkaroon ng ebidensya ng sinaunang buhay.

Ang pananaliksik, na pinamagatang "Paggalugad sa ebidensya ng gitnang Amazonian aquifer sedimentary outburst residues sa isang Martian chaotic terrain" at inilathala sa Nature Scientific Reports, ay isang collaborative na pagsisikap kasama ang mga co-authors mula sa NASA Ames Research Center, the University of Arizona, Autonomous University of Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science, at University of Florida.

Ang isa sa mga nakakaintriga na natuklasan ay ang pagkakaroon ng mga mud volcanoes at diapir sa Hydraotes Chaos, na laganap at pinaniniwalaang resulta ng sedimentary volcanism. Sa halip na magma upwell at pagsabog, ang mga basang sediment at asin ay umaabot at lumalabag sa ibabaw, na bumubuo ng mga bunton at umaagos. Ang mga pagbuo ng bunton na ito ay nangyayari lamang sa ibabaw ng magulong mga materyales sa sahig ng lupain at hindi sa mga mesa, na nagmumungkahi ng isang link sa komposisyon ng materyal sa halip na isang genesis ng mga rehiyonal na pwersang extension na nabuo ng magmatic rises.

Ang pananaliksik ay isang makabuluhang hakbang sa pag-unawa sa kasaysayan ng geological at potensyal na matitirahan ng Mars. Itinatampok nito ang kahalagahan ng pagsisiyasat sa magulong lupain na ito, dahil maaaring may hawak itong mga pahiwatig sa potensyal na pagkakaroon ng nakaraang buhay sa pulang planeta. Habang nagpapatuloy ang paggalugad sa Mars, ang karagdagang pag-aaral ng aquifer drainage at sedimentary formations ay magiging instrumento sa pag-unlock ng mga misteryo ng nakaraan ng planeta.

Pinagmumulan:

– press release ng Planetary Science Institute

– Mga Ulat sa Siyentipikong Kalikasan