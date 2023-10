Ang Katibayan ng Sinaunang Mud Lake sa Mars ay Nag-aalok ng Mga Clue sa Potensyal na Tirahan

Ang isang kamakailang pag-aaral na pinangunahan ni Alexis Rodriguez ng Planetary Science Institute ay natuklasan ang katibayan ng sedimentary plains na nilikha ng aquifer drainage sa loob ng Martian collapse formations na kilala bilang magulong lupain. Ang mga natuklasang ito ay nagbigay liwanag sa potensyal na matitirahan ng Mars bilyun-bilyong taon na ang nakalilipas.

Nakatuon ang mga mananaliksik sa isang sedimentary unit sa loob ng Hydraotes Chaos, na pinaniniwalaan nilang mga labi ng mud lake na nabuo sa pamamagitan ng mga discharges mula sa gas-charged mudstone stratigraphy. Ang mud lake na ito ay tinatayang nabuo halos 4 na bilyong taon na ang nakalilipas, sa panahon na ang Mars ay maaaring may kakayahang sumuporta sa buhay. Ang mga sediment sa loob ng mud lake na ito ay maaaring magkaroon ng ebidensya ng nakaraan o kahit na kasalukuyang buhay sa Mars.

Ang pag-aaral ay nagsasangkot ng isang collaborative na pagsisikap sa pagitan ng mga siyentipiko mula sa Planetary Science Institute, NASA Ames Research Center, University of Arizona, Autonomous University of Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science, at University of Florida. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Martian aquifer drainage, natuklasan ng team ang napakalaking mga channel ng baha at malawak na pagguho sa hilagang mababang lupain ng planeta.

Gayunpaman, ang pakikipagsapalaran sa hilagang kapatagan na ito para sa sampling ay magiging mahirap dahil sa kahirapan sa pagkilala sa pagitan ng mga materyales mula sa mga aquifer at ang mga nabubulok at dinadala ng mga daluyan ng baha. Ang sedimentary plains sa loob ng Hydraotes Chaos ay nag-aalok ng natatanging pagkakataon para sa pagsisiyasat, dahil nagbibigay ang mga ito ng mas naka-target na paggalugad ng mga sinaunang materyales sa aquifer.

Ang mga numerical na modelo ng mga mananaliksik ay nagmumungkahi na ang pinagmulang aquifer ng mud lake ay malamang na nabuo mula sa phase segregation sa loob ng mudstone, na nagreresulta sa malalaking silid na puno ng tubig na ilang kilometro ang lapad at daan-daang metro ang lalim. Ang prosesong ito ay maaaring na-trigger ng mapanghimasok na igneous na aktibidad. Ang naobserbahang naka-segment na paghupa sa magulong lupain ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng magkakaugnay na mga silid, na maaaring maging matatag at puno ng tubig na mga higanteng kuweba.

Ang nalalabi ng sinaunang lawa ng putik na ito ay maaaring maglaman ng mga materyales ng aquifer na pinayaman sa mga biomolecule na nakatago sa ilalim ng Mars sa loob ng bilyun-bilyong taon. Isinasaalang-alang ng NASA Ames ang sedimentary plains na ito bilang isang potensyal na landing site para sa isang misyon na maghanap ng ebidensya ng mga biomarker, partikular na ang mga lipid. Ang mga biomolecule na ito ay lubos na lumalaban at maaaring nakaligtas sa loob ng bilyun-bilyong taon sa Mars.

Bilang karagdagan sa mud lake, natuklasan din ng pag-aaral ang malawakang mud volcanoes at posibleng mga diapir sa loob ng rehiyon ng pag-aaral. Ang mga tampok na ito ay nag-aalok ng karagdagang mga pagkakataon upang galugarin ang mga bato sa ilalim ng ibabaw na maaaring tirahan. Ang pag-sample ng mga sediment at pag-aaral sa komposisyon ng sinaunang mud lake na ito ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa heolohikal na nakaraan ng Mars at ang potensyal para sa nakaraan o kasalukuyang buhay sa planeta.

Pinagmumulan:

Mga Ulat sa Siyentipiko (papel)

NASA