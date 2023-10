Ang Paghina ng Antarctic Sea Ice ay Nagpapataas ng Alalahanin para sa Globe at New Zealand

By

Ang isang emergency summit ng Antarctic Science Platform sa Wellington ay nagdulot ng malubhang alalahanin tungkol sa mga nakababahalang pagbabago na nagaganap sa Antarctica, partikular na tungkol sa makabuluhang pagbawas sa yelo sa dagat noong nakaraang taglamig. Dalawang kilalang miyembro ng Science Platform, sina Propesor Nick Golledge at Dr Bella Duncan, parehong mula sa Antarctic Research Center ng Victoria University of Wellington, ay nagpahayag ng kanilang mga alalahanin tungkol sa mga implikasyon ng lumiliit na yelo sa dagat sa Antarctica para sa pandaigdigang komunidad, kabilang ang New Zealand.

Ang isang kamakailang artikulo na inilathala sa Communications Earth and Environment ay nakakuha ng pansin sa pinakamababang rekord ng Antarctic sea ice na naobserbahan noong Pebrero 2023, na nagmumungkahi na ang pag-init ng karagatan ay may papel sa pagtulak ng yelo sa isang bagong estado na mababa ang lawak. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga pinagbabatayan na proseso na namamahala sa saklaw ng yelo sa dagat sa Antarctica ay maaaring nabago.

Ayon kay Propesor Nick Golledge, hinuhulaan ng mga modelo ng klima ang patuloy na pagbaba ng yelo sa dagat ng Antarctic sa mga darating na dekada, kahit na sa ilalim ng mahigpit na mga sitwasyon sa pagbabawas ng greenhouse gas emissions. Ang pagbabawas ng yelo sa dagat ay isang kritikal na alalahanin dahil ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbuo ng Antarctic Bottom Water, isa sa pinakamahalagang alon ng karagatan sa planeta. Ang pagkagambala sa sirkulasyon nito ay may malalayong implikasyon para sa pandaigdigang klima, kabilang ang rehiyon ng Wairarapa. Bukod dito, ang pagbaba ng yelo sa dagat ay nagdudulot ng malaking banta sa mga penguin ng Emperor, dahil lubos silang umaasa dito para sa pag-aanak.

Ibinahagi ni Dr Bella Duncan ang mga alalahanin ni Propesor Golledge. Ang pag-aaral ng mga makasaysayang talaan ng kapaligiran ng Antarctic ay nagpapahiwatig na ang mga kasalukuyang pagbabago ay malamang na magpapatuloy, na humahantong sa mga makabuluhang epekto sa lokal at pandaigdigang klima, antas ng dagat, at ecosystem. Ang pagkawasak na dulot ng Bagyong Gabrielle sa taong ito ay nagsilbing isang matingkad na halimbawa ng mga kahihinatnan ng isang mas mainit na kapaligiran, na nagtataglay ng mas maraming tubig at nagreresulta sa pagtaas ng dami ng ulan. Sa pag-asa ng mas matinding mga kaganapan sa klima, ang agarang pagkilos upang matugunan ang pagbabago ng klima ay nagiging lalong mahalaga, habang ang mga siyentipiko ng klima ay nagpupumilit na ihatid ang pagkaapurahan ng sitwasyon.

Pinagmumulan:

– Artikulo ng Komunikasyon sa Earth at Environment