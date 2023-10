Ang Epekto ng Pigment Concentration at Drying Temperature sa Pattern ng Dried Paint

Natuklasan ng mga mananaliksik na ang paraan ng pagkatuyo ng pintura ay naiimpluwensyahan ng dalawang salik: ang konsentrasyon ng pigment sa pintura at ang temperatura kung saan ito natutuyo. Sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga salik na ito, posible na kontrolin ang pangwakas na hitsura ng pinatuyong pintura.

Sa isang pag-aaral na inilathala sa Langmuir ng ACS, natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga patak ng pintura na may mas mababang konsentrasyon ng pigment o natuyo sa mas malalamig na mga ibabaw ay kadalasang kahawig ng "pritong itlog" kapag tuyo. Sa kabilang banda, ang mga patak na may mas mataas na konsentrasyon ng pigment o natuyo sa mas mataas na temperatura ay may mas pare-parehong hitsura. Iminumungkahi ng impormasyong ito na ang pagmamanipula sa konsentrasyon ng pigment at temperatura ng pagpapatuyo ay maaaring makaapekto sa pattern at hitsura ng pinatuyong pintura.

Ang proseso ng pagpapatayo ng pintura ay apektado ng kumplikadong komposisyon nito, na kinabibilangan ng mga resin, pigment, additives, at isang solvent na tulad ng tubig. Habang natuyo ang pintura, nagaganap ang iba't ibang pakikipag-ugnayan ng kemikal, na kung minsan ay maaaring magresulta sa mga hindi gustong pattern o maliliit na bitak. Ang mga artista at pintor ay karaniwang nagnanais ng pantay na pamamahagi ng pigment sa ibabaw kapag naglalagay ng pintura. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung paano maiiwasan ang pagbuo ng mga pattern sa panahon ng proseso ng pagpapatayo.

Upang imbestigahan ito, nagsagawa ang mga mananaliksik ng mga eksperimento gamit ang water-based na acrylic na pintura na hinaluan ng tubig. Ibinagsak nila ang mga solusyon sa pinainit na mga slide ng salamin, na nagpapahintulot sa likido na sumingaw. Sa prosesong ito, napansin nila ang tatlong phenomena na nakaimpluwensya sa huling hitsura ng pinatuyong pintura.

Una, nagkaroon ng papasok na daloy ng likido mula sa mainit na substrate patungo sa mas malamig na tuktok ng droplet, pati na rin ang panlabas na paghila na dulot ng daloy ng capillary. Pangalawa, ang gelation ng suspensyon ng pintura ay nagpapataas ng lagkit at nagpabagal sa paggalaw ng pigment. Sa wakas, ang hakbang sa pagpapatayo ay naka-lock ang mga pigment sa lugar sa ibabaw ng glass slide.

Natuklasan ng mga mananaliksik na ang parehong konsentrasyon ng pigment at ang temperatura sa ibabaw ng glass slide ay nakakaapekto sa laki, hugis, at pattern ng mga pinatuyong patak ng pintura. Ang mga patak na may mas mababang konsentrasyon ng pigment o inilagay sa mas malalamig na mga ibabaw ay nag-ipon ng mga makukulay na molekula sa gitna, na lumilikha ng isang "pritong itlog" na hitsura. Sa kabilang banda, ang mga patak na may mas mataas na konsentrasyon ng pigment o natuyo sa mas mataas na temperatura ay may mas pare-parehong pattern na may pantay na pamamahagi ng kulay sa kabuuan.

Upang makontrol ang hitsura ng pinatuyong pintura, iminumungkahi na ang konsentrasyon ng pigment at temperatura ng ibabaw ay iakma depende sa nais na huling pattern.

