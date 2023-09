Mga Tao na Nagtutulak sa Pagkawala ng Maramihang Mga Sanga sa Puno ng Buhay, Natuklasan ng Pag-aaral

By

Nagbabala ang isang bagong pag-aaral tungkol sa banta ng ikaanim na malawakang pagkalipol na dulot ng mga aktibidad ng tao, na nagsasaad na ang mga tao ang nagtutulak sa pagkawala ng buong sangay ng "Puno ng Buhay." Ang pag-aaral, na inilathala sa Proceedings of the National Academy of Sciences, ay natatangi dahil sinusuri nito ang pagkalipol ng buong genera sa halip na mga indibidwal na species lamang.

Nakatuon ang mga mananaliksik sa mga vertebrate species (hindi kasama ang isda) at nalaman na sa 5,400 genera na pinag-aralan, 73 ang nawala sa nakalipas na 500 taon, na karamihan sa kanila ay nawala sa nakalipas na dalawang siglo. Ang rate ng pagkalipol na ito ay mas mataas kaysa sa inaasahan batay sa mga pagtatantya mula sa rekord ng fossil.

Ang mga aktibidad ng tao tulad ng pagkasira ng tirahan, labis na pangingisda, at pangangaso ay kinilala bilang pangunahing sanhi ng krisis sa pagkalipol na ito. Ang pagkawala ng isang genus ay maaaring magkaroon ng malalayong kahihinatnan para sa isang buong ecosystem. Ang co-author ng pag-aaral, si Gerardo Ceballos, ay binibigyang-diin ang pagkaapurahan ng sitwasyon, na nagsasaad, "Ang aming pag-aalala ay na ... mabilis kaming nawawalan ng mga bagay, na para sa amin, ito ay nagpapahiwatig ng pagbagsak ng sibilisasyon."

Habang ang lahat ng mga eksperto ay sumasang-ayon na ang kasalukuyang rate ng pagkalipol ay nakakaalarma, kung ito ay bumubuo ng ikaanim na mass extinction ay isang bagay ng debate. Tinukoy ng mga siyentipiko ang isang mass extinction bilang pagkawala ng 75% ng mga species sa loob ng maikling panahon. Ayon kay Robert Cowie, isang biologist sa Unibersidad ng Hawaii, gamit ang kahulugang ito, ang ikaanim na mass extinction ay hindi pa naganap.

Gayunpaman, binibigyang-diin ng mga natuklasan ng pag-aaral ang buong sangay ng Puno ng Buhay na nawala ang kalubhaan ng sitwasyon. Ang pag-aaral na ito ay nagpapakita ng agarang pangangailangan para sa pagkilos upang mapanatili ang biodiversity at protektahan ang kinabukasan ng sangkatauhan.

