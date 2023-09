Mga Tao na Nagtutulak sa Pagkawala ng Buong Sanga ng Puno ng Buhay, Nagbabala sa Bagong Pag-aaral

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ay nagsiwalat na ang mga tao ay nagiging sanhi ng pagkalipol ng buong mga sanga ng "Tree of Life," na nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa isang potensyal na ika-anim na mass extinction. Ang pag-aaral, na isinagawa ng mga mananaliksik sa National Autonomous University of Mexico, ay nakatuon sa pagkalipol ng buong genera, na mga klasipikasyon sa pagitan ng mga species at pamilya.

Hindi tulad ng mga nakaraang pag-aaral na sinuri lamang ang pagkawala ng mga indibidwal na species, sinusuri ng pananaliksik na ito ang pagkawala ng buong genera. Ito ay isang makabuluhang kontribusyon dahil nagbibigay ito ng mas malalim na pag-unawa sa kasalukuyang mga rate ng pagkalipol. Binigyang-diin ni Propesor Gerardo Ceballos, isa sa mga kasamang may-akda ng pag-aaral, na ang krisis sa pagkalipol ay kasing matindi ng krisis sa pagbabago ng klima ngunit madalas na napapansin.

Sa pamamagitan ng pagsusuri sa data mula sa International Union for Conservation of Nature (IUCN), natuklasan ng mga mananaliksik na 73 genera ang nawala sa nakalipas na 500 taon, na ang karamihan sa mga pagkalipol ay naganap sa huling dalawang siglo. Nakababahala ito, dahil batay sa mga nakaraang extinction rate, dalawang genera lang ang dapat nawala sa parehong timeframe.

Iniuugnay ng pag-aaral ang mga aktibidad ng tao tulad ng pagkasira ng tirahan, labis na pangingisda, at pangangaso bilang pangunahing sanhi ng mga pagkalipol na ito. Ang pagkawala ng kahit isang genus ay maaaring magkaroon ng malalayong kahihinatnan para sa mga ecosystem. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang agarang aksyon ay kinakailangan upang maiwasan ang karagdagang pagkawala at pagbagsak ng mga sibilisasyon.

Bagama't mayroong isang pinagkasunduan sa mga eksperto na ang kasalukuyang rate ng pagkalipol ay nakakaalarma, kung ito ay nakakatugon sa pamantayan para sa ikaanim na mass extinction ay nananatiling paksa ng debate. Ang mass extinction ay tinukoy bilang pagkawala ng 75% ng mga species sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, kung ang kasalukuyang mga rate ng pagkalipol ay nagpapatuloy o tumaas, ang isang malawakang pagkalipol ay malamang na mangyari.

Itinatampok ng mga may-akda ng pag-aaral ang pangangailangang unahin ang proteksyon at pagpapanumbalik ng mga natural na tirahan upang maiwasan ang karagdagang pagkalipol. Naniniwala sila na posible pa ring magligtas ng maraming genera kung gagawa ng agarang aksyon.

Mga Pinagmulan: Mga Proceedings ng National Academy of Sciences (PNAS)

Kahulugan:

Genera: Sa pag-uuri ng mga nabubuhay na nilalang, ang isang genus ay isang ranggo sa pagitan ng mga species at pamilya.

Species: Isang pangkat ng mga organismo na may magkakatulad na katangian at maaaring magparami upang makabuo ng mayayabong na supling.

Mass Extinction: Isang mabilis na pagkawala ng malaking porsyento ng mga species sa loob ng maikling panahon, na humahantong sa mga pangunahing pagbabago sa ekolohiya at ebolusyon.

Puno ng Buhay: Isang metaporikal na representasyon ng mga ugnayan sa pagitan ng iba't ibang uri ng hayop, na sinusubaybayan ang kanilang kasaysayan ng ebolusyon pabalik sa isang karaniwang ninuno.