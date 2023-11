Bagong Simulation Push Boundaries ng Space Exploration sa Icy Alien Atmospheres

Nobyembre 21, 2023 – Habang patuloy na itinutulak ng mga siyentipiko ang mga hangganan ng paggalugad sa kalawakan, binibigyang-liwanag ng bagong pananaliksik mula sa European Space Agency (ESA) ang mga hamon ng pag-navigate sa alien atmosphere ng Uranus at Neptune. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga simulation sa hypersonic plasma T6 Stalker Tunnel sa Oxford University, nilalayon ng ESA na i-unlock ang potensyal para sa mga misyon sa hinaharap sa mga misteryosong higanteng yelo na ito.

Ang hypersonic plasma T6 Stalker Tunnel ay tumatayo bilang pinakamabilis na wind tunnel sa Europa, na ipinagmamalaki ang kakayahang makabuo ng mga daloy ng hangin na lampas sa 20 kilometro bawat segundo. Ang pambihirang bilis na ito ay kinakailangan upang gayahin ang mataas na bilis na mga kondisyon na dapat tiisin ng isang spacecraft habang dumadaan sa masasamang kapaligiran ng mga malalayong planetang ito. Bukod pa rito, ang High Enthalpy Flow Diagnostics Group (HEFDiG) ng University of Stuttgart sa Germany ay nag-ambag ng kanilang kadalubhasaan sa pamamagitan ng paggamit ng katulad na wind tunnel para sa mga pagsubok.

Ang ESA aerothermodynamics engineer na si Louis Walpot ay binibigyang-diin ang mga pangunahing hamon na kinakaharap kapag nagpapadala ng mga probe sa mga atmospheres ng Uranus at Neptune. Hindi lamang dapat makayanan ng mga probe na ito ang mataas na presyon at temperatura, ngunit kailangan din nilang tiisin ang pambobomba ng mga natatanging gas, kabilang ang hydrogen, helium, at methane.

Ang mga simulation na isinagawa ng HEFDiG ay malinaw na naglalarawan ng mga kakila-kilabot na kondisyon na mararanasan ng isang probe sa pagpasok sa kapaligiran ng isang higanteng yelo. Ang simulate na probe sa video ay nagtitiis ng walang humpay na pag-atake mula sa mga alien na gas, na higit na binibigyang-diin ang pangangailangan para sa matatag na thermal protection system at advanced na engineering upang matiyak ang kaligtasan ng mission-critical equipment.

Sa kasalukuyan, ang target na bilis ng pagpasok para sa isang probe na pumapasok sa Uranus ay humigit-kumulang 25 kilometro bawat segundo. Gayunpaman, ang mga siyentipiko ay nakamit lamang ang isang kunwa na bilis na hanggang 19 kilometro bawat segundo. Upang bigyang-daan ang mga misyon sa hinaharap sa malalayong planetang ito, binibigyang-diin ni Walpot ang pangangailangang i-upgrade ang mga kasalukuyang pasilidad ng pagsubok para tumpak na gayahin ang mga komposisyon at bilis ng atmospera na naranasan sa Uranus at Neptune.

Ang pananaliksik na ito ay nagpapahiwatig ng isang mahalagang hakbang patungo sa pag-unlock ng mga misteryo na nakatago sa loob ng nagyeyelong mga atmospera ng Uranus at Neptune. Habang patuloy na ginagalugad ng ESA ang mga posibilidad, ang mga siyentipiko at inhinyero ay walang pagod na nagsisikap na malampasan ang maraming mga hadlang upang bigyang-daan ang pag-unawa ng sangkatauhan sa mga kamangha-manghang celestial na katawan na ito.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

- Ano ang hypersonic plasma T6 Stalker Tunnel?

Ang hypersonic plasma T6 Stalker Tunnel ay ang pinakamabilis na wind tunnel sa Europe na matatagpuan sa Oxford University. Ito ay may kakayahang bumuo ng mga daloy ng hangin sa itaas ng 20 kilometro bawat segundo, mahalaga para sa pagsubok sa mataas na bilis na dapat maabot ng spacecraft upang mag-navigate sa mga atmospheres ng Uranus at Neptune.

- Ano ang mga pangunahing hamon ng pagtuklas sa Uranus at Neptune?

Kabilang sa mga pangunahing hamon ang pagtitiis ng matataas na presyon at temperatura, gayundin ang pagkakalantad sa mga natatanging gas tulad ng hydrogen, helium, at methane. Bilang karagdagan, ang spacecraft ay dapat magkaroon ng isang mataas na pagganap ng thermal protection system upang mapaglabanan ang atmospheric entry para sa isang makabuluhang tagal.

- Bakit mahalaga ang mga simulation para sa paggalugad sa mga planetang ito?

Binibigyang-daan ng mga simulation ang mga siyentipiko na maunawaan ang matinding kundisyon at hamon na haharapin ng isang spacecraft habang pumapasok at nagna-navigate sa mga atmospheres ng Uranus at Neptune. Sa pamamagitan ng pagkopya sa mga kundisyong ito sa mga kontroladong kapaligiran, ang mga mananaliksik ay makakabuo at makakasubok ng mga teknolohiya na nagbibigay-daan sa matagumpay na mga misyon sa mga nagyeyelong higanteng ito.

- Ano ang target na bilis ng pagpasok para sa isang pagsisiyasat sa Uranus?

Sa kasalukuyan, ang target na bilis ng pagpasok para sa isang pagsisiyasat sa Uranus ay humigit-kumulang 25 kilometro bawat segundo. Gayunpaman, nakamit lamang ng mga siyentipiko ang simulate na bilis na hanggang 19 kilometro bawat segundo, na itinatampok ang pangangailangan para sa karagdagang pag-unlad sa teknolohiya at mga pasilidad ng pagsubok upang matugunan ang mga kinakailangan ng mga misyon sa hinaharap.