Gumagamit ang mga Mananaliksik ng Giant Meterwave Radio Telescope upang Pag-aralan ang Ionosphere ng Daigdig

Ang mga mananaliksik ay gumawa ng isang makabuluhang tagumpay sa pag-aaral ng ionosphere ng daigdig sa pamamagitan ng paggamit ng Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) sa halip na mga tradisyonal na obserbasyon ng satellite. Ang GMRT, na matatagpuan sa mababang-latitude na rehiyon, ay napatunayang epektibo sa pagtukoy at pagkilala sa mga kaguluhan sa ionosphere. Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng mas mahusay na pag-unawa sa ionosphere, na maaaring magkaroon ng mga implikasyon para sa pagpapabuti ng katumpakan ng mga serbisyo ng GPS, pati na rin para sa pag-aaral ng mga radio galaxies.

Ang nangungunang may-akda ng pag-aaral, si Sarvesh Mangala ng National Center for Radio Astrophysics, kasama ang kanyang mentor na si Prof Abhirup Datta ng IIT-Indore, ay matagumpay na naka-detect ng maramihang medium-scale traveling ionospheric disturbances (TIDs) at small-scale TIDs gamit ang GMRT. Ang mga kaguluhang ito ay naobserbahan sa mga frequency na 235 MHz at 610 MHz.

Ang pag-aaral ay nagsiwalat ng mga hindi inaasahang pagbabago sa ionosphere sa mga oras ng pagsikat ng araw, mga makabuluhang ionospheric disturbance, at mas maliliit na istruktura na gumagalaw sa parehong direksyon. Hinahamon ng obserbasyong ito ang mga nakaraang pag-aaral at binibigyang-diin ang kahalagahan ng paggamit ng mga instrumentong may mababang latitude, tulad ng GMRT, upang epektibong matukoy ang mga pagbabago sa density ng elektron ng ionosphere.

Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kaalaman at mga modelo ng ionosphere, ang pananaliksik na ito ay maaaring humantong sa mas mahusay na mga teknolohiya at mas tumpak na mga sukat para sa nabigasyon at komunikasyon. Ang pambihirang sensitivity ng GMRT ay nagbibigay-daan para sa mga tumpak na sukat ng mga ionospheric variation, na lumalampas sa mga kakayahan ng GPS at radar na mga instrumento.

Ang groundbreaking na resultang ito ay nagbubukas ng mga bagong paraan para sa pananaliksik gamit ang GMRT. Yashwant Gupta, Center Director ng National Center for Radio Astrophysics, ay nagsabi na ang tagumpay na ito ay nagpapatunay sa kanilang mga paniniwala sa potensyal ng GMRT at binibigyang-diin ang kahalagahan ng pananaliksik na ito sa pagsulong ng ating pag-unawa sa ionosphere.

