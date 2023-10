Ang Giant Meterwave Radio Telescope ay ginamit upang pag-aralan ang mga kaguluhan sa ionosphere ng Earth

Ginamit ng mga mananaliksik ang Giant Meterwave Radio Telescope (GMRT) upang pag-aralan ang mga kaguluhan sa ionosphere ng Earth sa unang pagkakataon. Noong nakaraan, ang mga obserbasyon ng ionosphere ay ginawa gamit ang mga satellite. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng aming pag-unawa sa ionosphere, mapapahusay ng pananaliksik na ito ang katumpakan ng mga serbisyo sa pagpoposisyon, pag-navigate, at timing, pati na rin mapadali ang pag-aaral ng mga radio galaxy. Ang pag-aaral, na inilathala sa peer-reviewed journal Geophysical Research Letters, ay pinangunahan ni Sarvesh Mangala mula sa National Center for Radio Astrophysics.

Matagumpay na natukoy ng team ang mga medium-scale travelling ionospheric disturbances (TIDs) na may hanay na 100 hanggang 300 km at small-scale TID na humigit-kumulang 10 km gamit ang GMRT. Ang mga obserbasyon na ito ay ginawa sa mga frequency na 235 MHz at 610 MHz. Ang pag-aaral ay nagsiwalat ng mga hindi inaasahang pagbabago sa ionosphere sa mga oras ng pagsikat ng araw, makabuluhang ionospheric disturbance, at mas maliliit na istruktura na gumagalaw sa parehong direksyon.

Ang "pambihirang" sensitivity ng GMRT ay nagbigay-daan sa mga mananaliksik na makita at makilala ang mga TID sa panahon ng siyam na oras na obserbasyon na isinagawa noong Agosto 5-6, 2012. Ang pag-aaral na ito ay isa sa mga unang epektibong gumamit ng isang low-latitude na instrumento (na matatagpuan mas malapit sa magnetic ng Earth ekwador) upang makita ang mga pagbabago sa density ng elektron sa ionosphere.

Ang mga natuklasan ng pananaliksik na ito ay maaaring mapabuti ang kaalaman at mga modelo ng ionosphere, na humahantong sa mga pagsulong sa mga teknolohiya at mas tumpak na mga sukat para sa mga layunin ng nabigasyon at komunikasyon. Ang GMRT, bagama't hindi isang tradisyunal na probe para sa pag-aaral ng ionosphere, ay napatunayang napaka-epektibo sa pag-detect ng iba't ibang ionospheric phenomena.

Nag-aalok ang GMRT ng mas mataas na sensitivity kumpara sa mga instrumento ng GPS at radar, na nagbibigay-daan sa mga tumpak na sukat ng mga pagkakaiba-iba ng ionospheric. Ang pag-aaral na ito ay nagpakita ng potensyal para sa GMRT na magbukas ng mga bagong paraan ng pananaliksik sa larangang ito.

Pinagmulan: The New Indian Express