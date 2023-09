LIONESS: High-Resolution Imaging ng Live Brain Tissue

By

Ang mga mananaliksik sa Institute of Science and Technology Austria ay nakabuo ng isang groundbreaking imaging at virtual reconstruction technology na tinatawag na LIONESS. Nag-aalok ang bagong teknolohiyang ito ng high-resolution na imaging ng live na tisyu ng utak, na nagpapahintulot sa mga siyentipiko na mailarawan ito sa real-time na 3D nanoscale na detalye.

Ang utak ng tao, kasama ang 86 bilyong neuron nito, ay isa sa mga pinaka-kumplikadong specimen na kilala ng mga siyentipiko. Ang pag-unawa sa masalimuot na gawain ng utak ay nangangailangan ng mga advanced na teknolohiya na makakapag-decode ng mga minutong pakikipag-ugnayan na nangyayari sa mga mikroskopikong antas. Ang imaging ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pananaliksik sa neuroscience sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga insight sa pagiging kumplikado ng tissue ng utak.

Ang LIONESS, na kumakatawan sa Live Information Optimized Nanoscopy Enabling Saturated Segmentation, ay isang pipeline na nagbibigay-daan para sa komprehensibong imaging, reconstruction, at pagsusuri ng live na tissue ng utak na may hindi pa nagagawang spatial na resolusyon. Sa pamamagitan ng pag-imaging sa tissue nang maraming beses, binibigyang-daan ng LIONESS ang mga mananaliksik na obserbahan at sukatin ang dynamic na cellular biology sa loob ng utak sa paglipas ng panahon.

Ang lakas ng LIONESS ay nakasalalay sa pinong optika nito at sa paggamit nito ng artificial intelligence (AI). Pinapaganda ng AI component ang kalidad ng imahe at kinikilala ang iba't ibang istruktura ng cellular sa loob ng siksik na neuronal na kapaligiran. Ang teknolohiyang ito ay resulta ng pagtutulungang pagsisikap sa pagitan ng maraming pangkat ng pananaliksik at mga yunit ng serbisyong siyentipiko.

Ang mga naunang pamamaraan ng imaging, tulad ng Electron Microscopy at Light Microscopy, ay may mga limitasyon pagdating sa pag-imaging ng live na tisyu ng utak. Ang Electron Microscopy ay nangangailangan ng pag-aayos ng sample at pisikal na pag-section nito, na nagreresulta sa pagkawala ng dynamic na impormasyon. Ang Light Microscopy, sa kabilang banda, ay may limitadong resolution na hindi makuha ang mahahalagang detalye ng cellular.

Nalalampasan ng LIONESS ang mga hadlang na ito sa pamamagitan ng paggamit ng Super-resolution na Light Microscopy, partikular ang SUSHI technique, kasama ng mabilis at banayad na mga kondisyon ng imaging. Nagbibigay-daan ito para sa isotropic super-resolution na imaging na nagpapakita ng mga cellular na bahagi ng tisyu ng utak sa 3D nanoscale na detalye.

Ang data na nakolekta ng LIONESS ay pinoproseso sa pamamagitan ng malalim na pag-aaral ng mga algorithm na pumupuno ng karagdagang impormasyon sa istraktura ng tissue ng utak at awtomatikong tinutukoy ang mga neuronal na istruktura. Ang makabagong teknolohiyang ito ay nakakamit ng isang resolusyon na humigit-kumulang 130 nanometer, habang pinapanatili ang integridad ng buhay na tisyu ng utak.

Ang LIONESS ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa pag-aaral ng dynamics at pagiging kumplikado ng tissue ng utak. Nagbibigay ito sa mga mananaliksik ng isang makapangyarihang tool upang siyasatin ang masalimuot na gawain ng utak, na posibleng humahantong sa isang mas mahusay na pag-unawa sa mga neurological disorder at pagbuo ng mga naka-target na paggamot.

Pinagmumulan:

– Institute of Science and Technology Austria (ISTA)

– Ang grupo ni Johann Danzl sa ISTA