Ang Bagong Pag-aaral ay Nagpapakita ng Liwanag sa Maagang Galaxies sa Kabataan ng Uniberso

Ang mga mananaliksik na gumagamit ng mga computer simulation ay nagbigay liwanag sa pagkakaroon ng napakalaking at mature na mga kalawakan sa unang bahagi ng kasaysayan ng uniberso. Ang pagtuklas na ito ay humantong sa mga siyentipiko na tanungin ang mga pangunahing prinsipyo ng kosmolohiya. Ang James Webb Space Telescope, na nagsimula ng operasyon noong nakaraang taon, ay nakakuha ng mga larawan ng mga kalawakan na itinayo noong panahon na kilala bilang cosmic dawn, isang panahong nababalot ng misteryo.

Ang mga simulation ay nagsiwalat na ang pagbuo ng bituin ay naiiba sa mga pinakaunang kalawakan kumpara sa malalaking kalawakan na nakikita ngayon, gaya ng ating Milky Way. Sa halip na matatag na pagbuo ng bituin, ang mga unang kalawakan ay nakaranas ng kalat-kalat na pagsabog ng matinding pagbuo ng bituin. Ang mga pagsabog na ito ay nagdulot ng mga galaxy na ito na lumitaw na mas maliwanag at potensyal na mas malaki kaysa sa aktwal na mga ito, na humahantong sa maling kuru-kuro na ang mga ito ay mature at napakalaking.

Ang kakayahang sukatin ang liwanag ng mga unang galaxy na ito ay mahalaga, dahil nagbibigay ito ng insight sa kanilang laki at masa. Ang mga photon, mga particle ng liwanag, ay maaaring direktang matukoy at mabilang, na nagpapahintulot sa mga astronomo na matukoy ang liwanag ng mga kalawakan na ito. Gayunpaman, ang pagkilala sa kanilang aktwal na laki at masa ay mas mahirap.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral, na inilathala sa Astrophysical Journal Letters, ay nagmumungkahi na ang mga pagsabog ng pagbuo ng bituin ay nagdulot ng mga kislap ng liwanag, na nagpapaliwanag sa naobserbahang ningning ng mga unang galaxy na ito. Ang pagtuklas na ito ay makabuluhan dahil hindi ito nangangailangan ng pagbabago sa karaniwang modelo ng kosmolohiya.

Isinagawa ang mga simulation bilang bahagi ng Feedback of Relativistic Environments (FIRE) na proyekto sa pananaliksik at nakatuon sa isang phenomenon na tinatawag na "bursty star formation." Hindi tulad ng pagbuo ng mga bituin sa pare-parehong bilis, ang pagbuo ng bituin sa mga unang galaxy ay naganap sa hindi regular na pagsabog, na humahantong sa makabuluhang pagbabagu-bago sa liwanag.

Ang mga mananaliksik ay nagmungkahi ng isang paliwanag para sa hindi pangkaraniwang bagay na ito sa mas maliliit na kalawakan. Ang mga kalawakan na ito ay maaaring makaranas ng pagsabog ng pagbuo ng bituin kung saan nabubuo ang malalaking bituin at pagkatapos ay sumasabog bilang mga supernova. Ang gas na inilabas mula sa mga pagsabog na ito ay nagbibigay ng mga sangkap para sa isa pang pagsabog ng pagbuo ng bituin. Gayunpaman, ang mas malakas na epekto ng gravitational sa malalaking kalawakan ay pumipigil sa mga pagsabog na ito at pinapaboran ang matatag na pagbuo ng bituin.

Sa kabila ng mga hindi inaasahang obserbasyon na ginawa ng James Webb Space Telescope, inaasahan ng mga mananaliksik na patuloy na hahamon ng teleskopyo ang ating kasalukuyang pag-unawa sa uniberso at magbibigay ng mga bagong pananaw.

Pinagmumulan:

– Will Dunham, “Niresolba ng bagong pag-aaral ang misteryo ng mga unang galaxy sa pagkabata ng uniberso” (Reuters)