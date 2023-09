Natuklasan ng mga Siyentista ang Mekanismo ng Kemikal ng Silica-Coated Nanodiamonds para sa Quantum Computing at Biolabeling

Natuklasan ng mga mananaliksik mula sa San Jose State University (SJSU) ang mekanismo ng pagbubuklod na responsable para sa pagbuo ng magkatulad na mga silica shell sa mga nanodiamond. Gumamit ang koponan ng malalakas na X-ray na nabuo ng Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) sa SLAC National Accelerator Laboratory upang pag-aralan ang mga nanomaterial. Ang mga resulta, na inilathala sa journal ACS Nanoscience Au, ay nagbibigay ng mahahalagang pananaw sa kimika na kasangkot sa paglikha ng mga nanodiamond na pinahiran ng silica.

Ang mga nanodiamond ay napakaliit na sintetikong diamante na may mga kahanga-hangang katangian. Sa kabila ng kanilang maliit na sukat, ang mga nanodiamond ay may perpektong carbon lattice, at maaari silang magpakita ng mga tugon sa magnetic field, electric field, at liwanag sa temperatura ng silid. Ang mga natatanging katangian na ito ay ginagawang angkop ang mga nanodiamond para sa iba't ibang mga aplikasyon, kabilang ang quantum computing at biolabeling ng mga cell.

Upang mapahusay ang pag-andar ng nanodiamonds, ang mga mananaliksik ay bumaling sa patong ng mga particle ng brilyante ng silica. Ang Silica ay hindi lamang nagbibigay ng isang makinis at proteksiyon na shell para sa mga nanodiamond ngunit nagbibigay-daan din para sa pagbabago sa ibabaw. Sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga partikular na tag sa silica coating, maaaring idirekta ng mga siyentipiko ang mga nanodiamond upang i-target ang mga partikular na cell o lokasyon. Ang kontrol na ito sa paggalaw ng nanodiamond ay may makabuluhang implikasyon para sa mga aplikasyon sa biomedicine at biotechnology.

Sa loob ng mahigit isang dekada, nalilito ang mga siyentipiko sa mekanismo sa likod ng pagbuo ng silica coating sa nanodiamonds. Natuklasan ng mga mananaliksik ng SJSU na ang mga kemikal na grupo ng alkohol sa ibabaw ng nanodiamond ay may mahalagang papel sa pagpapadali sa paglaki ng mga silica shell. Natagpuan nila na ang pagpapakilala ng ammonium hydroxide na may ethanol sa panahon ng proseso ng patong ay humahantong sa paggawa ng mga grupong ito ng alkohol.

Upang suriin ang mga ibabaw na nakatago sa ilalim ng silica coating, ang mga mananaliksik sa SJSU ay gumamit ng mga pasilidad ng X-ray ng SSRL. Gumamit sila ng transition edge sensor, isang super-sensitive na thermometer, upang makita ang mga pagbabago sa temperatura at i-convert ang mga ito sa X-ray energies. Sa pamamagitan ng X-ray absorption spectroscopy (XAS), ang koponan ay nag-imbestiga sa mga ibabaw ng nanodiamonds at sinukat ang kapal ng silica coating sa isang nanometer na sukat. Ang mga resulta ay nagpakita ng pagiging epektibo ng XAS para sa pag-aaral ng mga nakalubog na materyales tulad ng nanodiamonds.

Ang kaalaman na nakuha mula sa pag-unawa sa mekanismo ng pagbubuklod ng silica-coated nanodiamonds ay nagbubukas ng mga bagong paraan para sa mga mananaliksik. Si Abraham Wolcott, ang punong imbestigador ng pag-aaral, ay nagplano na galugarin ang paggamit ng iba pang mga materyales, tulad ng titanium at zinc oxides, upang magsuot ng nanodiamonds. Ang mga alternatibong coatings na ito ay maaaring higit pang mapalawak ang mga aplikasyon ng nanodiamonds sa quantum sensing at biological labeling.

Ang mga natuklasan ng pananaliksik na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa chemistry ng nanodiamond coatings at nag-aalok ng mga pagkakataon para sa pag-optimize ng silica shell at paggalugad ng iba pang mga coating na materyales. Sa pamamagitan ng isang mas mahusay na pag-unawa sa mekanismo ng kemikal sa likod ng silica-coated nanodiamonds, ang mga mananaliksik ay maaaring patuloy na i-unlock ang potensyal ng maliliit na diamante na ito para sa quantum computing at biolabeling application.

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights sa Silica Growth sa Nanoscale Diamond gamit ang Multimodal Characterization at Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033