Pag-unlock sa Misteryo ng Axolotl Limb Regeneration

Matagal nang nabighani ang mga siyentipiko sa axolotl, isang uri ng salamander na kilala sa hindi kapani-paniwalang kakayahang palakihin muli ang mga nawawalang paa. Gayunpaman, ang tanong kung ang mga axolotl ay nagtataglay ng mga selula ng Apical-ectodermal-ridge (AER), na inaakalang mahalaga para sa pagpapaunlad at pagbabagong-buhay ng paa sa mga tao at iba pang mga hayop, ay nanatiling paksa ng debate.

Sa isang groundbreaking na pag-aaral, ang mga mananaliksik mula sa EPFL at TU Dresden ay sa wakas ay nalutas ang mekanismo sa likod ng muling paglaki ng paa ng axolotl. Sa pamamagitan ng paglikha ng isang atlas ng transcriptome ng mga solong selula mula sa iba't ibang uri ng hayop, kabilang ang mga axolotl, tao, daga, manok, at palaka, naihambing ng mga siyentipiko ang mga profile ng gene-expression at natukoy ang mga gene na kasangkot sa paglaki at pagbabagong-buhay ng paa.

Taliwas sa mga nakaraang magkasalungat na ulat, ang pag-aaral na ito ay tiyak na nagpapakita na ang mga axolotl ay talagang nagtataglay ng mga cell na may mga katangiang katulad ng mga AER cells. Ang mga cell na ito ay may mahalagang papel sa pag-unlad ng paa sa iba't ibang uri ng hayop, kabilang ang mga tao. Gumamit ang mga mananaliksik ng spatial transcriptomics upang higit pang matuklasan ang mga gene na ipinahayag sa mga partikular na bahagi ng tissue sa panahon ng pagbabagong-buhay ng paa.

Nang kawili-wili, ang pag-aaral ay nagsiwalat din na ang mga axolotl ay hindi ganap na nagre-regenerate ng mga cell ng AER sa panahon ng muling paglaki ng paa, na hinahamon ang karaniwang paniniwala na ang mga cell na ito ay kinakailangan para sa pagbabagong-buhay ng paa. Sa halip, ang axolotl ay gumagamit ng isang ipinamahagi na diskarte, na kinasasangkutan ng maraming uri ng cell, upang makamit ang muling paglaki ng paa. Ang paghahanap na ito ay hindi lamang nagpapalawak ng aming pang-unawa sa limb regeneration sa axolotls ngunit nag-aalok din ng mga bagong insight sa mga potensyal na regenerative na diskarte sa gamot para sa mga mammal, kabilang ang mga tao.

Inihambing din ng mga mananaliksik ang mga regenerative na kakayahan ng axolotls sa mga frog tadpoles, na evolutionary na mas malapit sa mga tao. Natuklasan nila na ang mga species na ito ay gumagamit ng iba't ibang uri ng cell sa panahon ng proseso ng pagbabagong-buhay, na nagmumungkahi na maaaring mayroong maraming mga landas upang makamit ang pagbabagong-buhay ng paa.

Ang groundbreaking na pag-aaral na ito ay nagbibigay ng mga bagong insight sa kamangha-manghang mundo ng limb regeneration at nag-aalok ng mga magagandang prospect para sa regenerative na gamot sa mga tao.

Reference ng Journal:

Jixing Zhong, Rita Aires, Georgios Tsissios, Evangelia Skoufa, Kerstin Brandt, Tatiana Sandoval-Guzmán, Can Aztekin. Ang multi-species atlas ay nireresolba ang isang axolotl limb development at regeneration paradox. Nature Communications 10 Oktubre 2023. DOI: 10.1038/s41467-023-41944-w

Pinagmumulan:

– Nature Communications (journal na walang URL)