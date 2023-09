Mga Stone Spheroid na Ginawa ng Mga Sinaunang Ninuno ng Tao, Natuklasan ng Pag-aaral

Sinuri ng mga siyentipiko ang mga artifact ng bato na itinayo noong 1.4 milyong taon upang matuklasan na sinadyang ginawa ng ating mga ninuno noong unang panahon ang halos 600 stone spheroid. Ang mga batong ito na hugis bola, o 'spheroids', ay natagpuan sa mga sinaunang lugar sa buong mundo. Sa loob ng mga dekada, pinagtatalunan ng mga arkeologo kung ang mga batong ito ay sadyang hinubog o hindi sinasadyang mga produkto ng paggawa ng kasangkapan. Ang kamakailang pag-aaral, na inilathala sa Royal Society Open Science, ay gumamit ng cutting-edge na 3D analysis software upang sukatin ang mga anggulo sa ibabaw, matukoy ang mga antas ng curvature sa ibabaw, at matukoy ang sentro ng masa ng mga bagay na ito.

Ang pagsusuri sa 150 limestone spheroid mula sa sinaunang lugar ng 'Ubeidiya' sa hilagang Israel ay nagpakita na ang ating mga unang ninuno ay may kakayahang magkonsepto ng isang globo sa kanilang isipan at sadyang hubugin ang mga bato upang tumugma. Ang mga bato ay nagpakita ng mga magaspang na ibabaw na pare-pareho sa paggawa ng kamay at lumapit sa mga halos perpektong spherical na anyo. Ang antas ng katumpakan na ito ay nagmumungkahi na ang mga unang hominin ay nagtataglay ng kahanga-hangang pagpaplano at kasanayan sa kagalingan ng kamay. Ang layunin ng mga spheroid na ito ay nananatiling hindi malinaw, ngunit maaaring nagsilbing projectiles ang mga ito o may hawak na ilang masining na simbolismo.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay nag-aalok ng mahahalagang insight sa mga prosesong nagbibigay-malay at kakayahan sa craftsmanship ng mga sinaunang artisan. Sa pamamagitan ng paglalapat ng pamamaraang ito ng 3D na pagsusuri sa kahit na mas lumang mga artifact, gaya ng mga dating pabalik hanggang 2 milyong taon, higit pang matutuklasan ng mga mananaliksik kung ano ang kaya ng ating mga ninuno. Ang sinadyang paghubog ng mga spheroid na ito ay maaaring kumatawan sa pinakaunang katibayan ng mga hominin na nagpapataw ng simetriko na geometry sa kanilang mga tool. Ang pag-unawa sa sinadyang paglikha ng mga stone spheroid na ito ay nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga kumplikadong kakayahan sa pag-iisip ng mga unang hominin at ang kanilang mga artistikong hilig.

Pinagmulan: Royal Society Open Science, National Museum of Natural History sa Paris