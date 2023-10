Ang Pinakamalaking Lindol na Naitala pa sa Mars ay Nagpapakita ng Tectonic Activity

By

Natuklasan kamakailan ng InSight lander ng NASA ang isang 4.7 magnitude na lindol sa Mars, ang pinakamalaking lindol na naitala sa planeta. Bagama't ito ay tila maliit kumpara sa mga lindol sa Earth, ito ay makabuluhan para sa ating kalapit na planeta. Sa una, pinaghihinalaan ng mga siyentipiko na isang meteorite impact ang naging sanhi ng lindol, ngunit ang paghahanap para sa impact crater ay walang laman. Ito ay humantong sa mga mananaliksik upang tapusin na ang lindol ay talagang sanhi ng tectonic na aktibidad sa loob ng interior ng Mars.

"Napagpasyahan namin na ang pinakamalaking marsquake na nakita ng InSight ay tectonic, hindi isang epekto. Ito ay mahalaga dahil ito ay nagpapakita na ang mga pagkakamali sa Mars ay maaaring mag-host ng mabigat na marsquakes, "sabi ng lead author na si Ben Fernando, isang planetary scientist mula sa University of Oxford. Ang mga natuklasan, na inilathala sa journal Geophysical Research Letters, ay nagbibigay ng mahalagang mga pananaw sa mga prosesong geological ng Mars.

Hindi tulad ng Earth, na mayroong plate tectonics na nagdudulot ng mga lindol, ang Mars ay may isang solidong plato. Gayunpaman, ang planeta ay dahan-dahang lumiliit at lumalamig, na maaaring humantong sa paggalaw at aktibong mga pagkakamali sa loob ng Martian crust. Ang mga fault na ito ay maaaring mag-trigger ng mga marsquakes, kahit na walang aktibong plate tectonic na proseso.

Natukoy ng pangkat ng pananaliksik na nagmula ang 4.7 magnitude na lindol sa rehiyon ng Al-Qahira Vallis, humigit-kumulang 1,200 milya sa timog-silangan ng lokasyon ng InSight. Ang enerhiya na inilabas sa panahon ng lindol na ito ay nalampasan sa lahat ng iba pang mga marsquakes na nakita ng InSight. Noong nakaraan, karamihan sa mga marsquakes ay nauugnay sa isang rehiyon na tinatawag na Cerberus Fossae, sa silangan ng InSight. Ang pinagmulan ng malakas na lindol na ito ay nakapagtataka sa mga siyentipiko, dahil walang nakikitang mga tampok sa ibabaw na nagpapahiwatig ng patuloy na proseso ng tectonic.

Ang kawalan ng impact crater sa paghahanap ng ebidensya ng epekto ay kumakatawan sa isang makabuluhang milestone sa pagbibigay-kahulugan sa mga seismic signal sa Mars. Ang pag-unawa sa aktibidad ng seismic ng Martian ay mahalaga para sa mga misyon ng tao sa hinaharap sa planeta. Habang nagpaplano ang NASA para sa mga misyon sa hinaharap, ang higit na pag-unawa sa kasaysayan ng geological ng Mars at aktibidad ng seismic ay magiging mahalaga.

Sa pangkalahatan, ang bawat seismic event na na-detect ng InSight ay gumaganap ng mahalagang papel sa paglalahad ng geological history ng Red Planet. Binibigyang-liwanag nito ang interior at ebolusyon ng Mars, na nagbibigay ng mahahalagang insight sa pamamahagi ng aktibidad ng seismic sa planeta. Ang kaalamang ito ay mahalaga para sa pagpaplano ng hinaharap na misyon ng tao sa Mars.

Pinagmulan: Geophysical Research Letters, University of Oxford, Imperial College London