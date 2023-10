Bagong Pananaw sa Marsquakes: Ang Pinakamalaking Lindol na Naitala pa sa Mars

By

Natuklasan kamakailan ng InSight lander ng NASA ang pinakamalaking lindol na naitala sa Mars, na may sukat na 4.7 sa magnitude. Bagama't ito ay tila katamtaman ayon sa mga pamantayan ng Earth, ito ay makabuluhan para sa ating planetaryong kapitbahay. Noong nakaraan, pinaghihinalaan ng mga siyentipiko na ang mga marsquakes ay sanhi ng mga epekto ng meteorite. Gayunpaman, ang kakulangan ng epekto ng bunganga na nauugnay sa lindol na ito ay humantong sa mga siyentipiko upang tapusin na ang tectonic na aktibidad sa loob ng Mars ang dahilan. Ang bagong pag-unawa na ito ay nagbibigay ng mga insight sa mga prosesong geological na nag-aambag sa aktibidad ng seismic sa Red Planet.

Ang pananaliksik, na inilathala sa journal Geophysical Research Letters, ay nagpapakita na ang mga fault sa Mars ay maaaring mag-host ng malaking marsquakes. Ang planetary scientist na si Ben Fernando mula sa Unibersidad ng Oxford, ang nangungunang may-akda ng pag-aaral, ay nagsabi, "Talagang inisip namin na ang kaganapang ito ay maaaring maging isang epekto." Ang pagtuklas na ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang pasulong sa pag-unawa sa aktibidad ng seismic ng Martian at nagbibigay ng mahalagang impormasyon para sa hinaharap na mga misyon sa Mars.

Hindi tulad ng Earth, na maraming nagbabagong tectonic plate, ang Mars ay may isang solidong crust. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ang planeta ay walang aktibidad na seismic. Ang Mars ay nakararanas pa rin ng unti-unting pag-urong at paglamig, na humahantong sa paggalaw sa loob ng crust nito at ang potensyal para sa mga lindol. Natukoy ng mga mananaliksik na ang 4.7 magnitude na marsquake ay nagmula sa rehiyon ng Al-Qahira Vallis, mga 1,200 milya sa timog-silangan ng lokasyon ng InSight.

Noong nakaraan, ang mga marsquakes ay nauugnay sa isang rehiyon na tinatawag na Cerberus Fossae. Gayunpaman, ang pinagmulan ng pinakamalaking lindol na ito ay nanatiling palaisipan dahil walang nakikitang mga tampok sa ibabaw na nagpapahiwatig ng patuloy na proseso ng tectonic bilang isang posibleng dahilan. Ang seismic energy na inilabas sa kaganapang ito ay nalampasan ang lahat ng iba pang mga marsquakes na nakita ng InSight. Ang kawalan ng impact crater ay isang makabuluhang milestone sa pagbibigay-kahulugan sa mga seismic signal sa Mars.

Ang pag-unawa sa aktibidad ng seismic ng Martian ay mahalaga para sa mga misyon ng tao sa hinaharap sa planeta. Ang bagong insight na ito ay nagbibigay ng mahahalagang impormasyon para sa pagpaplano at pagtiyak ng kaligtasan ng mga naturang misyon. Sa bawat seismic event na nakita sa Mars, mas nauunawaan ng mga scientist ang geological history at evolution ng planeta, pati na rin ang distribution ng seismic activity. Ang kaalamang ito ay magiging napakahalaga habang patuloy nating ginagalugad at pinag-aaralan ang Pulang Planeta.

