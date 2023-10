Natuklasan ng InSight Lander ng NASA ang Pinakamalaking Lindol na Naitala sa Mars

By

Ang InSight lander ng NASA ay gumawa ng isang groundbreaking na pagtuklas sa Mars, na nakita ang pinakamalaking lindol na naitala kailanman sa Red Planet. Ang marsquake na ito ay may magnitude na 4.7, na maaaring mukhang hindi makabuluhan sa Earth, ngunit ito ay isang malaking pagyanig para sa Mars.

Hindi tulad ng Earth, ang Mars ay walang plate tectonics, ang prosesong geological na kadalasang nagiging sanhi ng lindol. Sa una, ang mga siyentipiko ay naniniwala na ang lindol ay maaaring sanhi ng isang meteorite impact, ngunit ang kanilang paghahanap para sa isang impact crater ay nagbunga ng walang resulta. Ito ay humantong sa kanila sa isang bagong konklusyon - ang lindol ay aktwal na na-trigger ng tectonic na aktibidad sa loob mismo ng Mars, katulad ng pagdagundong sa loob ng planeta.

Ang pagtuklas na ito ay nagbibigay ng bagong liwanag sa mga aktibidad ng seismic ng Mars at nagbibigay ng mga insight sa interior ng planeta. "Ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang pasulong sa aming pag-unawa sa Martian seismic aktibidad at nagdadala sa amin ng isang hakbang na mas malapit sa mas mahusay na unraveling tectonic proseso ng planeta," sabi ng planetary scientist Ben Fernando ng University of Oxford.

Sa loob ng apat na taong misyon nito, ang seismometer ng InSight ay nagtala ng 1,319 na marsquakes. Ang nag-iisang, hindi naputol na crust ng Mars ay mayroon pa ring mga aktibong fault na maaaring mag-trigger ng mga lindol, kahit na ang planeta ay dahan-dahang lumiliit at lumalamig nang walang aktibong plate tectonic na proseso.

Natukoy ng mga mananaliksik na ang 4.7 magnitude na lindol ay nagmula sa rehiyon ng Al-Qahira Vallis sa southern hemisphere ng Mars, mga 1,200 milya sa timog-silangan ng lokasyon ng InSight. Ito ay malamang na ilang dosenang milya sa ibaba ng ibabaw. Ang enerhiyang inilabas sa panahon ng lindol na ito ay mas malakas kaysa sa lahat ng iba pang marsquakes na naitala ng InSight na pinagsama.

Ang kawalan ng impact crater ay nakapagtataka sa mga scientist, dahil ito ay kahawig ng dalawang meteorite impact na dati nang nakita ng InSight. Ang mga natuklasan ng lindol na ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag-unawa sa kasaysayan ng geological ng Mars at ang pamamahagi nito ng aktibidad ng seismic.

Sa hinaharap na mga misyon ng tao sa Mars na pinaplano, ang isang higit na pag-unawa sa aktibidad ng seismic ng Martian ay mahalaga. Makakatulong ito sa pagtiyak sa kaligtasan at tagumpay ng mga misyong ito.